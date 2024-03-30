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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

состояние школы (скриншот видео)

Запах как в курятнике. В Омской области школу затопило снегом с пометом

30 марта 2024, 12:55
Фото: паблик «ЧП Омск»
состояние школы (скриншот видео)

Педагог из Омской области пожаловалась на состояние школы и «запах курятника»

В школе уже не первый год весной протекает крыша. Дело в том, что в этот раз пошел не просто талый снег или дождь, а все это смешалось с голубиным пометом. Из-за этого стоит ужасная вонь.

Сегодня, 30 марта, в паблике «ЧП Омск» было опубликовано видео из школы в Азовском районе Омской области. На видео один из педагогов рассказала об ужасном состоянии учебного заведения. Видно, как протекает крыша и повсюду расставлены ведра и бутылки.

Но главное, снег тает вместе со скопившимся за зиму голубиным пометом, что вызывает отвратительный запах.

«У нас, как всегда, весной течет крыша, не в одном месте, так в другом. Но дело в том, что пошел не просто чистый талый снег или дождь, а все это пошло с голубиным пометом. Стоит ужасная вонь, как будто вы находитесь в курятнике каком-то или птицефабрике», — рассказала учительница.
состояние школы (скриншот видео)состояние школы (скриншот видео)
состояние школы (скриншот видео)состояние школы (скриншот видео)
состояние школы (скриншот видео)состояние школы (скриншот видео)
состояние школы (скриншот видео)состояние школы (скриншот видео)
состояние школы (скриншот видео)
Фото: паблик «ЧП Омск»

Также стало известно, что администрация района осведомлена о проблеме. Женщина заявила, что подождет до понедельника, чтобы увидеть, какие меры будут приняты. Однако, если ничего не будет сделано, она планирует обратиться дальше.

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#Общество#Происшествия#Образование#Снег#ЧП#Омск#Омская область#Школа#Администрация#Новости#Азовский район#Вонь#Крыша#Педагоги
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