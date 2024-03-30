Запах как в курятнике. В Омской области школу затопило снегом с пометом

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Сегодня, 30 марта, в паблике «ЧП Омск» было опубликовано видео из школы в Азовском районе Омской области. На видео один из педагогов рассказала об ужасном состоянии учебного заведения. Видно, как протекает крыша и повсюду расставлены ведра и бутылки.
Но главное, снег тает вместе со скопившимся за зиму голубиным пометом, что вызывает отвратительный запах.
«У нас, как всегда, весной течет крыша, не в одном месте, так в другом. Но дело в том, что пошел не просто чистый талый снег или дождь, а все это пошло с голубиным пометом. Стоит ужасная вонь, как будто вы находитесь в курятнике каком-то или птицефабрике», — рассказала учительница.
Также стало известно, что администрация района осведомлена о проблеме. Женщина заявила, что подождет до понедельника, чтобы увидеть, какие меры будут приняты. Однако, если ничего не будет сделано, она планирует обратиться дальше.