Запах как в курятнике. В Омской области школу затопило снегом с пометом

Педагог из Омской области пожаловалась на состояние школы и «запах курятника»

В школе уже не первый год весной протекает крыша. Дело в том, что в этот раз пошел не просто талый снег или дождь, а все это смешалось с голубиным пометом. Из-за этого стоит ужасная вонь.