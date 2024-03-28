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В Омске начали сносить аварийное здание гимназии №88 сразу после капремонта

Процесс запущен. В Омске начали сносить аварийную гимназию №88

28 марта 2024, 03:26

В Омске начали сносить аварийное здание гимназии №88 сразу после капремонта

В здании полностью заменят кирпичную кладку стен и перекрытий, а также восстановят кровлю здания, все инженерные коммуникации и проведут капремонт внутренних помещений.

Ранее Город55 сообщал о том, что здание гимназии на 3-й Транспортной улице было построено с многочисленными ошибками и пришло в аварийное состояние. Построить новую школу на небольшом участке земли невозможно, поэтому остается только вариант с капитальным ремонтом.

здание школы
Видео: Город55

Накануне в пабликах омичи начали делиться фотографиями и видео с моментом сноса школы. В пресс-службе омской мэрии подтвердили, что подрядчик уже приступил к демонтажным работам, которые были предусмотрены проектом.

«Согласно проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, а также на основании инструментального обследования, в рамках капитального ремонта гимназии №88, будет произведена полная замена кирпичной кладки стен школы, замена перекрытий, а также восстановление кровли здания, всех инженерных коммуникаций и капитальный ремонт внутренних помещений», — уточнили в мэрии.
гимназия №88гимназия №88
гимназия №88
Фото: Город55

В департаменте строительства заявили, что рассчитывают полностью отремонтировать здание к концу августа 2024 года.

Омичам объяснили, почему нельзя построить новую школу вместо аварийной гимназии № 88
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