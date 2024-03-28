Процесс запущен. В Омске начали сносить аварийную гимназию №88

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Ранее Город55 сообщал о том, что здание гимназии на 3-й Транспортной улице было построено с многочисленными ошибками и пришло в аварийное состояние. Построить новую школу на небольшом участке земли невозможно, поэтому остается только вариант с капитальным ремонтом.
Накануне в пабликах омичи начали делиться фотографиями и видео с моментом сноса школы. В пресс-службе омской мэрии подтвердили, что подрядчик уже приступил к демонтажным работам, которые были предусмотрены проектом.
«Согласно проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, а также на основании инструментального обследования, в рамках капитального ремонта гимназии №88, будет произведена полная замена кирпичной кладки стен школы, замена перекрытий, а также восстановление кровли здания, всех инженерных коммуникаций и капитальный ремонт внутренних помещений», — уточнили в мэрии.
В департаменте строительства заявили, что рассчитывают полностью отремонтировать здание к концу августа 2024 года.