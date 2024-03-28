Процесс запущен. В Омске начали сносить аварийную гимназию №88

Ранее Город55 сообщал о том, что здание гимназии на 3-й Транспортной улице было построено с многочисленными ошибками и пришло в аварийное состояние. Построить новую школу на небольшом участке земли невозможно, поэтому остается только вариант с капитальным ремонтом.