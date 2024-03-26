Ремонт закончился пожаром. В центре Омска у Главпочтамта вспыхнула квартира

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
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Updated Сегодня, 03:35
Вчера днем на улице Интернациональной произошел пожар в квартире на четвертом этаже. На место происшествия выезжали 21 сотрудник МЧС и 6 спецмашин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Омской области.
До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались пять жильцов, включая ребенка. В 16:45 была локализована зона возгорания, а в 16:56 ликвидировано открытое горение.
Согласно предварительной информации, в результате ремонтных работ загорелась стена в квартире. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее в деревне Тавричанка Любинского района произошел пожар в фельдшерско-акушерском пункте. Возгорание началось около 9 часов вечера. На месте работали 8 спасателей и 2 пожарные машины. Предварительно, пожар начался из-за неисправности отопительной печи. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.