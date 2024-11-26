Электрооборудование

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Ноябрь
«Не место для игр»: в Омске дети облюбовали новогодний фонтан
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале обратился к жителям города с важным напоминанием о необходимости заботиться о безопасности детей.
26 ноября, 05:33
Октябрь
Спасли трех детей. В Омске загорелась квартира в пятиэтажке
10 октября, 06:41
Июнь
По объемам потребления. С 1 июля в Омской области изменятся тарифы на электроэнергию
17 июня, 14:29
Март
Всему виной электроприбор. При пожаре в омском селе Ивановка погибла семейная пара
28 марта, 06:04
В МЧС сообщили причину пожара в омской пятиэтажке на улице Карбышева
2 марта, 10:01
Декабрь 2023
По поручению Хоценко райцентр в Омской области получил 29 млн на достройку катка
1 декабря 2023, 08:10

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