Для минимизации заторов. На Левобережье Омска до 31 марта изменят работу светофоров

Во вторник, 26 марта, увеличили время работы зеленого сигнала светофора для транспорта, который двигается по Дмитриева и Крупской, и пешеходов, пересекающих Дмитриева в районе магазина «Магнит» и 70 лет Октября. До 30 марта в планах сократить время ожидания и увеличить время разрешающегося сигнала для пешеходов, которые переходят дорогу на Дмитриева (в районе дома на 70 лет Октября, 12).