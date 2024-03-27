Для минимизации заторов. На Левобережье Омска до 31 марта изменят работу светофоров

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
После перекрытия перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября в Омске возросла нагрузка на другие улицы, в частности Дмитриева, Перелета, Конева и Крупской. В час пик на них наблюдаются заторы. О том, что омичи с трудом добираются с Левобережья в центр Город55 сегодня рассказывал в этом материале:
В департаменте транспорта Городу55 рассказали о реализованных и только планируемых корректировках после промежуточных итогов натурного обследования в часы пик.
«В ходе обследований, проведенных 24 и 25 марта, установлена необходимость дополнительной корректировки светофорного объекта как для транспортной фазы, так и для пешеходной», — отметили в ведомстве.
Во вторник, 26 марта, увеличили время работы зеленого сигнала светофора для транспорта, который двигается по Дмитриева и Крупской, и пешеходов, пересекающих Дмитриева в районе магазина «Магнит» и 70 лет Октября. До 30 марта в планах сократить время ожидания и увеличить время разрешающегося сигнала для пешеходов, которые переходят дорогу на Дмитриева (в районе дома на 70 лет Октября, 12).
До конца месяца дептранс также собирается скорректировать режим работы светофора на пересечении Перелета и Степанца.
«Это позволит увеличить пропускную способность улицы Перелета при движении от улицы Крупской в утренний час пик и от улицы Ватутина в вечерний час пик. При этом поворот с улицы Перелета на улице Степанца в направлении улицы Туполева станет безопасней, так как будет выполняться без конфликта со встречным направлением», — уточнили в дептранспорта.
Возможно, это не последние корректировки, которые на Левобережье предпримут ради минимизации заторовых ситуаций. Специалисты департамента транспорта продолжат мониторить дорожную ситуацию.
Ранее Город55 рассказывал, что на дублере бульвара Архитекторов оборудовали временные пешеходные переходы. За свой счет это сделал подрядчик, ремонтирующий бульвар.