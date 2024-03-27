На бульваре Архитекторов для омичей на время ремонта установили временные пешеходники

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Published Сегодня, 11:10
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С 24 марта в Омске на ремонт закрыли очередной участок бульвара Архитекторов, включая сам перекресток бульвара Архитекторов с улицей 70 лет Октября. Водителям в качестве одного из возможных вариантов объезда предложили использовать дублер бульвара Архитекторов. Из-за этого закономерно возросла нагрузка на дорогу-дублер, а омичам стало небезопасно переходить это место.
Сегодня, 27 марта, как стало известно Городу55, на дублере наконец-то решили оборудовать временные пешеходные переходы. Знаки установили в двух местах — в районе дома на бульваре Архитекторов, 14/1 и рядом с торговыми павильонами на бульваре Архитекторов, 14/2в. По словам местных жителей, машина со знаками пешеходных переходов приезжала еще во вторник, но до установки в тот день дело так и не дошло.
«Для обеспечения безопасности движения жителей подрядчиком реконструкции будут организованы четыре пешеходных перехода с установкой соответствующих знаков в районе домов № 14 и 14/1, а также у дома №4 по бульвару Архитекторов», — сообщили Городу55 в пресс-службе администрации Омска.
Местные жители попросили об установке пешеходных переходов на дублере во время встреч в администрации, и подрядчик — компания «СтройТраст» — согласился оборудовать их за свой счет.
Через сам бульвар Архитекторов также сделали временные пешеходные переходы из песка, на которые уже успели пожаловаться омичи. Выяснилось, что их оборудовали таким образом, чтобы и тяжелая строительная техника имела возможность перемещаться в зоне работ.
«За состоянием временных переходов установлено наблюдение, по необходимости их будут подсыпать песком дополнительно. Плюс совместно с подрядчиком проработаем и другие варианты исполнения временных пешеходников», — прокомментировали в мэрии.
Напомним, что из-за перекрытия перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября в Омске пришлось изменить схему движения 18 маршрутов общественного транспорта и запустить один короткий новый маршрут. Теперь поездки с Левобережья в центр города значительно осложнились. О всех трудностях, с которыми сталкиваются омичи, и возможных вариантах для проезда на автобусах и маршрутках Город55 рассказал в отдельном материале.