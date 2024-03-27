На бульваре Архитекторов для омичей на время ремонта установили временные пешеходники

Сегодня, 27 марта, как стало известно Городу55, на дублере наконец-то решили оборудовать временные пешеходные переходы. Знаки установили в двух местах — в районе дома на бульваре Архитекторов, 14/1 и рядом с торговыми павильонами на бульваре Архитекторов, 14/2в. По словам местных жителей, машина со знаками пешеходных переходов приезжала еще во вторник, но до установки в тот день дело так и не дошло.