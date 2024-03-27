Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Работы по установке прошли 27 марта

На бульваре Архитекторов для омичей на время ремонта установили временные пешеходники

27 марта 2024, 11:10
Фото: Город55
Работы по установке прошли 27 марта
Знаки пешеходных переходов на оживленном участке дороги появились 27 марта.

С 24 марта в Омске на ремонт закрыли очередной участок бульвара Архитекторов, включая сам перекресток бульвара Архитекторов с улицей 70 лет Октября. Водителям в качестве одного из возможных вариантов объезда предложили использовать дублер бульвара Архитекторов. Из-за этого закономерно возросла нагрузка на дорогу-дублер, а омичам стало небезопасно переходить это место.

Сегодня, 27 марта, как стало известно Городу55, на дублере наконец-то решили оборудовать временные пешеходные переходы. Знаки установили в двух местах — в районе дома на бульваре Архитекторов, 14/1 и рядом с торговыми павильонами на бульваре Архитекторов, 14/2в. По словам местных жителей, машина со знаками пешеходных переходов приезжала еще во вторник, но до установки в тот день дело так и не дошло.

Временные пешеходные переходы на дублере бульвара АрхитекторовВременные пешеходные переходы на дублере бульвара Архитекторов
Временные пешеходные переходы на дублере бульвара АрхитекторовВременные пешеходные переходы на дублере бульвара Архитекторов
Временные пешеходные переходы на дублере бульвара АрхитекторовВременные пешеходные переходы на дублере бульвара Архитекторов
Временные пешеходные переходы на дублере бульвара АрхитекторовВременные пешеходные переходы на дублере бульвара Архитекторов
Временные пешеходные переходы на дублере бульвара Архитекторов
Фото: Город55
«Для обеспечения безопасности движения жителей подрядчиком реконструкции будут организованы четыре пешеходных перехода с установкой соответствующих знаков в районе домов № 14 и 14/1, а также у дома №4 по бульвару Архитекторов», — сообщили Городу55 в пресс-службе администрации Омска.

Местные жители попросили об установке пешеходных переходов на дублере во время встреч в администрации, и подрядчик — компания «СтройТраст» — согласился оборудовать их за свой счет.

Через сам бульвар Архитекторов также сделали временные пешеходные переходы из песка, на которые уже успели пожаловаться омичи. Выяснилось, что их оборудовали таким образом, чтобы и тяжелая строительная техника имела возможность перемещаться в зоне работ.

«За состоянием временных переходов установлено наблюдение, по необходимости их будут подсыпать песком дополнительно. Плюс совместно с подрядчиком проработаем и другие варианты исполнения временных пешеходников», — прокомментировали в мэрии.

Напомним, что из-за перекрытия перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября в Омске пришлось изменить схему движения 18 маршрутов общественного транспорта и запустить один короткий новый маршрут. Теперь поездки с Левобережья в центр города значительно осложнились. О всех трудностях, с которыми сталкиваются омичи, и возможных вариантах для проезда на автобусах и маршрутках Город55 рассказал в отдельном материале.

Отрезанное Левобережье: как омичи добираются до работы после перекрытия Архитекторов
Узнать подробнее
#Эксклюзивы#Общество#Дороги#Омск#Реконструкция#Пешеходный переход#Многоквартирный дом#Пешеход#Новости#Дорожники#Юлия Истомина#Омские дороги#Бульвар Архитекторов
Подпишитесь
Застройщикам ради новых домов и парковок в Омске разрешили срубить почти 200 деревьев
Сегодня, 04:23
Отрезанное Левобережье: как омичи добираются до работы после перекрытия Архитекторов
Сегодня, 06:08
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
Вчера, 05:05
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
Вчера, 06:14
На город опустился густой туман. В Омске не смогли приземлиться сразу пять рейсов
Сегодня, 02:42
Мэр Томска Махиня возьмет к себе в заместители чиновницу из Омска
Сегодня, 06:43
"