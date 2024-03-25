Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Омский суд накажет управляющего фирмы за смерть ребенка

Упал с долгостроя. Омский суд накажет управляющего фирмы за смерть ребенка

25 марта 2024, 11:22
Фото: Прокуратура Омской области

Омский суд накажет управляющего фирмы за смерть ребенка

Мальчик упал с долгостроя, принадлежащего компании «РоКАС», после чего скончался. В деле разбирается Омский районный суд.

В Омском районном суде прошли прения сторон по делу 59-летнего управляющего ООО «РоКАС». Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Омич владел четырьмя долгостроями в селе Троицкое, однако они не были законсервированы должным образом. Кроме того, обвинитель отмечает, что мужчина не раз получал предписания регионального Госстройнадзора, но мер так и не предпринял.

Из-за халатности подсудимого произошел несчастный случай. Мальчик, который гулял на территории недостроя, упал с высоты на бетонную плиту. От полученных травм он умер в медучреждении через несколько месяцев. Вину в произошедшем управляющий не признал, уверяя, что консервировал опасные объекты.

Во время разбирательства районный прокурор Сергей Пономарев предложил назначить мужчине наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Завтра по этому делу состоится следующее заседание, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Хотел сбежать в Германию. Омич предстанет перед судом за государственную измену
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Прокуратура#Дети#Прокурор#Наказание#Смерть человека#Несчастный случай#Смерть#Новости#Смерть ребенка#Смертельный исход#Анастасия Баянова#Несчастные случаи
Подпишитесь
Поезжайте в Краснодар. Омская академия «Авангард» разгонит второй состав своих команд
Сегодня, 07:18
Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ
Сегодня, 10:35
«Омск. Скорбим. 22.03.24». Сотни омичей почтили память погибших в «Крокусе»
Сегодня, 03:44
Новые лица. В министерствах Омской области произошел ряд важных назначений
Сегодня, 09:45
Новые жертвы. Следственный комитет России сообщил о новых погибших в теракте 22 марта
Вчера, 14:18
Правительство Омской области закупит венки и наградные букеты почти на полмиллиона
Сегодня, 04:39
"