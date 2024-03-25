Упал с долгостроя. Омский суд накажет управляющего фирмы за смерть ребенка

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Омском районном суде прошли прения сторон по делу 59-летнего управляющего ООО «РоКАС». Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
Омич владел четырьмя долгостроями в селе Троицкое, однако они не были законсервированы должным образом. Кроме того, обвинитель отмечает, что мужчина не раз получал предписания регионального Госстройнадзора, но мер так и не предпринял.
Из-за халатности подсудимого произошел несчастный случай. Мальчик, который гулял на территории недостроя, упал с высоты на бетонную плиту. От полученных травм он умер в медучреждении через несколько месяцев. Вину в произошедшем управляющий не признал, уверяя, что консервировал опасные объекты.
Во время разбирательства районный прокурор Сергей Пономарев предложил назначить мужчине наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Завтра по этому делу состоится следующее заседание, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.