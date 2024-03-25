Хотел сбежать в Германию. Омич предстанет перед судом за государственную измену

Мужчина частично признал свою вину. Гособвинитель попросил суд признать омича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф — 450 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год 8 месяцев. Последнее слово подсудимого было отложено до 4 апреля 2024 года.