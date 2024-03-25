Хотел сбежать в Германию. Омич предстанет перед судом за государственную измену

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В Омском областном суде завершились судебное следствие и прения сторон по уголовному делу местного жителя. Он обвиняется в государственной измене (статья 275 УК РФ).
Оказалось, что гражданин России, собрав информацию, относящуюся к государственной тайне в военной области, пытался установить контакт с представителем Федеративной Республики Германия, чтобы передать эти сведения в обмен на помощь в переезде на постоянное место жительства в Германию.
Мужчина частично признал свою вину. Гособвинитель попросил суд признать омича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф — 450 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год 8 месяцев. Последнее слово подсудимого было отложено до 4 апреля 2024 года.
Напоминаем, что в феврале 22-летний омич был осужден за помощь Украине. Он был признан виновным в диверсионной деятельности, участии в террористической организации и государственной измене. Его приговорили к 16 годам заключения в колонии строгого режима.