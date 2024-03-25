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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:25

иллюстрация

Хотел сбежать в Германию. Омич предстанет перед судом за государственную измену

25 марта 2024, 06:14
Фото: Город55
иллюстрация

Жителя Омской области хотят посадить в тюрьму на 15 лет за госизмену

Мужчина надеялся обменять информацию на помощь в переезде на ПМЖ в Германию.

В Омском областном суде завершились судебное следствие и прения сторон по уголовному делу местного жителя. Он обвиняется в государственной измене (статья 275 УК РФ).

Оказалось, что гражданин России, собрав информацию, относящуюся к государственной тайне в военной области, пытался установить контакт с представителем Федеративной Республики Германия, чтобы передать эти сведения в обмен на помощь в переезде на постоянное место жительства в Германию.

Мужчина частично признал свою вину. Гособвинитель попросил суд признать омича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф — 450 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год 8 месяцев. Последнее слово подсудимого было отложено до 4 апреля 2024 года.

Напоминаем, что в феврале 22-летний омич был осужден за помощь Украине. Он был признан виновным в диверсионной деятельности, участии в террористической организации и государственной измене. Его приговорили к 16 годам заключения в колонии строгого режима.

Помогал Украине. Омича-террориста отправили в колонию за диверсию и госизмену
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