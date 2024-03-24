Цифры увеличиваются. В МЧС России сообщили о новых пострадавших в теракте 22 марта

Кроме того, в пресс-центре сообщили, что проводят подготовку к ликвидации обломков сгоревшей кровли: всю ночь велись работы по демонтажу фасада здания — это необходимо для установки специального крана. По оценкам специалистов, уже удалось убрать больше 250 кубометров обломков. На месте продолжает работу кинологическая служба и дежурят психологи.