Цифры увеличиваются. В МЧС России сообщили о новых пострадавших в теракте 22 марта

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Как сообщается, количество пострадавших увеличилось до 152 человек — среди них 8 детей (по данным минздрава Подмосковья — 154). Число жертв теракта осталось без изменений: 133 человека, из них трое — дети. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Кроме того, в пресс-центре сообщили, что проводят подготовку к ликвидации обломков сгоревшей кровли: всю ночь велись работы по демонтажу фасада здания — это необходимо для установки специального крана. По оценкам специалистов, уже удалось убрать больше 250 кубометров обломков. На месте продолжает работу кинологическая служба и дежурят психологи.
Напомним, сегодня в 15:00 часов состоится акция памяти погибших в теракте — она пройдет у памятного камня «Народы мира против терроризма».