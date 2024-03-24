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Фото разбора завалов в «Крокус сити холл»

Цифры увеличиваются. В МЧС России сообщили о новых пострадавших в теракте 22 марта

24 марта 2024, 08:05
Фото: МЧС России
Фото разбора завалов в «Крокус сити холл»

В МЧС России опубликовали новые данные о пострадавших в «Крокус сити холле»

По данным ведомства, пострадавших становится больше.

Как сообщается, количество пострадавших увеличилось до 152 человек — среди них 8 детей (по данным минздрава Подмосковья — 154). Число жертв теракта осталось без изменений: 133 человека, из них трое — дети. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Кроме того, в пресс-центре сообщили, что проводят подготовку к ликвидации обломков сгоревшей кровли: всю ночь велись работы по демонтажу фасада здания — это необходимо для установки специального крана. По оценкам специалистов, уже удалось убрать больше 250 кубометров обломков. На месте продолжает работу кинологическая служба и дежурят психологи.

Напомним, сегодня в 15:00 часов состоится акция памяти погибших в теракте — она пройдет у памятного камня «Народы мира против терроризма».

В Омске пройдет траурная церемония в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле»
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#Общество#Происшествия#Пострадавшие#Москва#Дети#Ликвидация#Спасатели#Жертвы#Теракт#Кинологи#Кровля#Фасад#Илья Скобин#МЧС России#Теракт в «Крокус сити холл»
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