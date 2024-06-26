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Кровля

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Июнь
Дело на пару миллионов: во сколько обойдется строительство дачи в 2024 году
26 июня, 04:49
Шок. В центре Омска загорелся ресторан «Хочу Пури»
5 июня, 05:56
Апрель
Сергей Шелест назвал имя нового мецената омской гимназии №139
В «клубе меценатов» появился новый участник — директор АО «Строительно-монтажного треста №7».
25 апреля, 10:51
Мэр Сергей Шелест и прокурор Павел Попов проверили, как идет капремонт омских школ
12 апреля, 08:09
Март
Процесс запущен. В Омске начали сносить аварийную гимназию №88
В здании полностью заменят кирпичную кладку стен и перекрытий, а также восстановят кровлю здания, все инженерные коммуникации и проведут капремонт внутренних помещений.
28 марта, 03:26
Цифры увеличиваются. В МЧС России сообщили о новых пострадавших в теракте 22 марта
По данным ведомства, пострадавших становится больше.
24 марта, 08:05
Октябрь 2023
Виталий Хоценко оценил ход ремонта родильного дома в подшефном Стаханове
12 октября 2023, 03:21
Омичи в этом году восстановили 80 жилых домов в Стаханове
10 октября 2023, 05:29
Август 2023
Озвучена стоимость реконструкции СКК им. Блинова в Омске
25 августа 2023, 10:54

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