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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

иллюстрация

В Омске пройдет траурная церемония в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле»

24 марта 2024, 06:47
Фото: 1MI
иллюстрация

Акцию траура в память о жертвах теракта в «Крокус сити холл» проведут в Омске

Вспомнить погибших и почтить их память можно в Сквере дружбы народов.

Сегодня, в день общенационального траура, состоится официальная акция скорби возле памятного камня «Народы мира против терроризма». Как сообщается, церемония начнется в три часа дня — любой желающий может прийти и почтить память погибших в страшном теракте в «Крокус сити холл» — сквер будет открыт до конца дня.

Напомним, ранее Город55 сообщал о планах восстановить уничтоженный огнем концертный зал — об этом стало известно из официального сообщения компании, управляющей «Крокус сити холлом». Кроме того, по данным МЧС, количество пострадавших возросло до 152 человек.

Владельцы «Крокус сити холла» восстановят концертный зал после теракта
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#Общество#Омск#Новости#Погибшие#Теракт#Илья Скобин#Крокус сити холл#Теракт в «Крокус сити холл»
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