В Омске пройдет траурная церемония в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле»

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Сегодня, в день общенационального траура, состоится официальная акция скорби возле памятного камня «Народы мира против терроризма». Как сообщается, церемония начнется в три часа дня — любой желающий может прийти и почтить память погибших в страшном теракте в «Крокус сити холл» — сквер будет открыт до конца дня.
Напомним, ранее Город55 сообщал о планах восстановить уничтоженный огнем концертный зал — об этом стало известно из официального сообщения компании, управляющей «Крокус сити холлом». Кроме того, по данным МЧС, количество пострадавших возросло до 152 человек.