В Омске пройдет траурная церемония в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле»

Сегодня, в день общенационального траура, состоится официальная акция скорби возле памятного камня «Народы мира против терроризма». Как сообщается, церемония начнется в три часа дня — любой желающий может прийти и почтить память погибших в страшном теракте в «Крокус сити холл» — сквер будет открыт до конца дня.