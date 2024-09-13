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Нападавшие были с оружием, их сейчас ищут

Теракт в «Крокус сити холл»

Фото: 1MI. Нападавшие были с оружием, их сейчас ищут
Трагедия в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошла вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные с оружием открыли стрельбу, погибли более 60 человек, еще более 100 получили ранения. Главные новости - в сюжете Города55.
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Обманул на миллион. В Омске задержали липового работодателя-ставочника
Мужчина пользовался доверием омичей, получал от них крупные суммы денег. Потом вместе с «добычей» он отправлялся проводить время в букмекерских конторах.
13 сентября, 03:30
Март
В следком поступило 143 заявления о пропаже людей после теракта в «Крокусе»
На месте происшествия продолжают работать следователи, ситуацию контролирует глава СК Александр Бастрыкин.
27 марта, 15:12
Врачи сделали все возможное. Умер еще один пострадавший во время теракта в «Крокусе»
27 марта, 11:31
Разные мнения. Зачем в России хотят вернуть смертную казнь
27 марта, 09:30
В Москве спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити холле»
Сегодня, 26 марта, сотрудники МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в здании.
26 марта, 14:21
Жертв все больше. На месте теракта в «Крокус сити холле» нашли уже 144 трупа
Об увеличении числа погибших сообщает телеграм-канал «База».
25 марта, 09:13
«Омск. Скорбим. 22.03.24». Сотни омичей почтили память погибших в «Крокусе»
25 марта, 03:44
Новые жертвы. Следственный комитет России сообщил о новых погибших в теракте 22 марта
24 марта, 14:18
Награда нашла героя. Школьника, спасшего людей от теракта, поблагодарил «Спартак»
Футболисты отметили своего храброго болельщика памятными подарками.
24 марта, 12:26
Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в «Крокус сити холле»
Глава ведомства ознакомился с докладами расследования и действиями следственной группы на месте.
24 марта, 12:05
Цифры увеличиваются. В МЧС России сообщили о новых пострадавших в теракте 22 марта
По данным ведомства, пострадавших становится больше.
24 марта, 08:05
Ложное заявление. Омич, искавший невесту после теракта в «Крокусе», все выдумал
Девушка все это время была в Омске и более того — даже не знала о своей «свадьбе».
24 марта, 07:33
В Омске пройдет траурная церемония в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле»
24 марта, 06:47
Владельцы «Крокус сити холла» восстановят концертный зал после теракта
«Крокус Интернешнл» заявили о готовности восстановить концертный зал, носящий имя Муслима Магомаева.
24 марта, 04:41
Юный герой. 15-летний школьник вывел из горящего «Крокуса» больше 100 человек
24 марта, 03:54
Кровавый теракт в «Крокус сити холле»: что известно спустя сутки после трагедии
23 марта, 16:36
Свадьба через неделю. Омич потерял невесту во время теракта в «Крокус сити холле»
23 марта, 15:41
Омский кинотеатр «Слава» отменил все сеансы в день траура 24 марта
Тем, кто уже приобрел билеты на завтрашние сеансы, предлагают оформить возврат.
23 марта, 14:54
В процессе разбора завалов в «Крокус сити холле» число жертв теракта выросло до 133
Работы на месте происшествия продолжаются.
23 марта, 13:44
Путин выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус сити холле». Главное
23 марта, 13:22

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