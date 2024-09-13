Теракт в «Крокус сити холл»

Фото: 1MI. Нападавшие были с оружием, их сейчас ищут
Трагедия в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошла вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные с оружием открыли стрельбу, погибли более 60 человек, еще более 100 получили ранения. Главные новости - в сюжете Города55.
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