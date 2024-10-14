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2024
Эксклюзив. В Ясной Поляне под Омском одобрили проект детсада на 310 мест
14 октября, 05:00
Боятся замерзнуть зимой. Омичи пожаловались на сгнившие трубы отопления
3 октября, 05:07
По щиколотку. Омичи вновь пожаловались на воду в подвалах домов на Пригородной улице
9 июня, 04:15
В Омске у «Сибзавода» откроются обновленное кафе «Лапша» и кофейня Terra coffee
10 апреля, 09:13
В Омской области выставили на продажу банкетный зал и магазин за 25 млн рублей
5 апреля, 07:13
Шок. Омич сообщил о девушке, упавшей из окна 7 этажа минувшей ночью
31 марта, 13:24
Цифры увеличиваются. В МЧС России сообщили о новых пострадавших в теракте 22 марта
По данным ведомства, пострадавших становится больше.
24 марта, 08:05
2023
«ГагаринМолл» вместо «Летура». В омский торговый центр планируют вдохнуть новую жизнь
В здании должен появиться ночной клуб и огромный фудкорт.
10 ноября 2023, 07:08
«Хочу, чтобы мозаика жила». Омский художник рассказал о важности своего ремесла
Художник-монументалист Антон Козлов работает в редкой технике мозаики и передает свои знания студентам Омского педагогического университета.
1 сентября 2023, 06:36
Омские похоронщики после жалоб убрали могильные плиты с облицовки крыльца
16 августа 2023, 05:45

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