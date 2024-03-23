Будьте бдительны. В Омской области после теракта в Москве усилят охрану массовых мест

Напомним, что около 20.00 по московскому времени в здание «Крокус сити холл» ворвались неизвестные люди с автоматами. Они начали расстреливать посетителей в упор, сам концертный зал при этом загорелся. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта. Последние данные о происшествии — в материале Города55.