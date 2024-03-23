Будьте бдительны. В Омской области после теракта в Москве усилят охрану массовых мест

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После теракта, произошедшего ночью в здании «Крокус сити холл» в Подмосковье, в результате которого погибли более 60 человек и свыше 100 человек пострадали, губернатор Омской области потребовал усилить охрану всех мест массового пребывания людей в регионе.
Особое внимание, по поручению Виталия Хоценко, уделят детсадам, школам, колледжам, вузам, больницам, ТЦ, автовокзалу, аэропорту и железнодорожным станциям. Помимо этого, в регионе в выходные ограничат все массовые развлекательные и культурные мероприятия.
«Просьба ко всем жителям Омской области: будьте бдительны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно обращайтесь к сотрудникам правоохранительных органов», — призвал Хоценко.
Напомним, что около 20.00 по московскому времени в здание «Крокус сити холл» ворвались неизвестные люди с автоматами. Они начали расстреливать посетителей в упор, сам концертный зал при этом загорелся. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта. Последние данные о происшествии — в материале Города55.