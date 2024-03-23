Страшный теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл»: что известно к этому часу

По последним данным в результате происшествия погибли более 60 человек, но количество жертв, как заявили в СК, может увеличиться. В списках пострадавших более 100 человек, хотя минздрав Подмосковья ночью заявил о 145 пострадавших. Полный список пострадавших (обновляется) приводится на сайте МЧС России. Для родственников пострадавших открыли горячую линию по номеру 8-499-251-45-03, также позвонить можно в МЧС по телефону 8-800-775-17-17.