Страшный теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл»: что известно к этому часу

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Published Сегодня, 03:27
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В пятницу, 22 марта, в районе 20.00 по московскому времени в «Крокус Сити холл» в Красногорске произошел теракт. Неизвестные люди в камуфляже ворвались в концертный зал и открыли стрельбу из автоматов по посетителям. После этого прогремели взрывы и здание загорелось. Следком России квалифицирован происшествие как теракт и возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
По последним данным в результате происшествия погибли более 60 человек, но количество жертв, как заявили в СК, может увеличиться. В списках пострадавших более 100 человек, хотя минздрав Подмосковья ночью заявил о 145 пострадавших. Полный список пострадавших (обновляется) приводится на сайте МЧС России. Для родственников пострадавших открыли горячую линию по номеру 8-499-251-45-03, также позвонить можно в МЧС по телефону 8-800-775-17-17.
Само здание «Крокус сити холла» загорелось, из-за чего часть людей сначала оказались заблокированы. К ликвидации пожара были привлечены более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Воду на горящее здание сбрасывали в том числе тремя вертолетами. Площадь возгорания составила почти 13 тысяч кв. м.
Пожар в концертом зале удалось локализовать около часа ночи по МСК. Всех пострадавших в результата теракта эвакуировали с места трагедии.
Добавим, что президенту Владимиру Путину о происходящем в «Крокус Сити Холле» доложили в первые минуты.
«Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Руководитель страны пожелал выздоровления всем пострадавшим в результате теракта.
К посольствам России в Кишиневе, Вашингтоне, Белграде, Оттаве, а также к генконсультву в Нью-Йорке жители несут цветы и свечи в память о погибших в теракте. Соболезнования из-за теракта выразили в Турции, Иране, на Кубе, в Польше, Сербии, Азербайджане, Сирии, Саудовской Аравии, Киргизии, ОАЭ, США, Британии, Франции, Австрии, Греции, Швейцарии, Испании и др.
В регионах страны из-за теракта в Москве отменяют массовые и развлекательные мероприятия на ближайшие дни. Граждан попросили в ближайшее время ограничить пребывание в местах массового скопления.