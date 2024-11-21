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2024
Нового года не будет? В Омске отменили новогодний салют
21 ноября, 07:10
Суд отменил старые нормы по накоплению мусора в Омской области
Выяснилось, что при расчете допускались многочисленные ошибки.
9 октября, 03:43
Первый рейс отменили. Омичам объяснили, что происходит с рейсом Омск — Усть-Ишим
1 июля, 05:10
Список сократили. Омский аэропорт отменил рейсы в Ташкент
Перевозчик, обслуживающий направление, проработал чуть больше года.
21 апреля, 05:49
Омский кинотеатр «Слава» отменил все сеансы в день траура 24 марта
Тем, кто уже приобрел билеты на завтрашние сеансы, предлагают оформить возврат.
23 марта, 14:54
В омских парках из-за трагедии в «Крокус сити холл» не будут работать аттракционы
23 марта, 05:23
Цирк, парки и концерты. В Омской области из-за теракта отменяют массовые мероприятия
23 марта, 04:43
Будьте бдительны. В Омской области после теракта в Москве усилят охрану массовых мест
23 марта, 03:49
2022
Никакой романтики. В Омске отменили самый поздний рейс теплохода из-за жалоб
Теплоход отправлялся по расписанию в 21:00 и заканчивал рейс в 22:00.
8 июля 2022, 11:57

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