Грозит пожизненное. В Омске задержали наркокурьера с 500 граммами «синтетики»

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В пресс-службе омской полиции сообщили о задержании 29-летнего водителя автомобиля Mitsubishi Lancer на 865-м км трассы Р-254 в Кормиловском районе. В его машине за правым задним пассажирским сидением нашли сверток с 499,8 грамма наркотиков.
Оказалось, что омич работал курьером в интернет-магазине, который занимается продажей наркотиков. Он отвечал за перевозку оптовых партий наркотиков между регионами. Во время задержания он ехал из Новосибирской области, где забрал очередную партию синтетических наркотиков, в Свердловскую область, чтобы получить дальнейшие указания от кураторов.
За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере следователь ОМВД России по Кормиловскому району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Обвиняемого взяли под стражу. Теперь мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.