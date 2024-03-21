Грозит пожизненное. В Омске задержали наркокурьера с 500 граммами «синтетики»

Оказалось, что омич работал курьером в интернет-магазине, который занимается продажей наркотиков. Он отвечал за перевозку оптовых партий наркотиков между регионами. Во время задержания он ехал из Новосибирской области, где забрал очередную партию синтетических наркотиков, в Свердловскую область, чтобы получить дальнейшие указания от кураторов.