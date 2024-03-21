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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

иллюстрация

Грозит пожизненное. В Омске задержали наркокурьера с 500 граммами «синтетики»

21 марта 2024, 06:18
Фото: Город55
иллюстрация

Омичу грозит пожизненный срок за перевозку синтетических наркотиков

Мужчина перевозил наркотики между регионами России.

В пресс-службе омской полиции сообщили о задержании 29-летнего водителя автомобиля Mitsubishi Lancer на 865-м км трассы Р-254 в Кормиловском районе. В его машине за правым задним пассажирским сидением нашли сверток с 499,8 грамма наркотиков.

Видео: УМВД России по Омской области

Оказалось, что омич работал курьером в интернет-магазине, который занимается продажей наркотиков. Он отвечал за перевозку оптовых партий наркотиков между регионами. Во время задержания он ехал из Новосибирской области, где забрал очередную партию синтетических наркотиков, в Свердловскую область, чтобы получить дальнейшие указания от кураторов.

За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере следователь ОМВД России по Кормиловскому району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Обвиняемого взяли под стражу. Теперь мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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