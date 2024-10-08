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Автодорога

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2024
Машина в хлам, водитель погиб. Пожилому курганцу грозит 5 лет за ДТП на омской трассе
8 октября, 05:52
В омском правительстве не стали называть сроки ремонта «трассы смерти»
Участок с 540-го по 579-й км планируют расширить до 4 полос.
20 июня, 08:30
Есть погибшие. На трассе Омск — Тара перевернулся внедорожник с четырьмя пассажирами
15 апреля, 08:26
Грозит пожизненное. В Омске задержали наркокурьера с 500 граммами «синтетики»
Мужчина перевозил наркотики между регионами России.
21 марта, 06:18
2023
Один погиб, двое в больнице. На омской «трассе смерти» иномарка врезалась в две фуры
ДТП произошло на 567 километре автодороги Тюмень-Омск.
20 декабря 2023, 06:52
Водитель погиб на месте. В Омской области легковушка врезалась в большегруз
Авария произошла на автодороге Южный обход.
8 ноября 2023, 04:01
Разбирались три года. В Омской области осудили мужчину, погубившего пассажира
Водитель сел за руль пьяным, но это не помешало ему взять попутчика. Теперь его осудили за смертельное ДТП.
3 июля 2023, 06:47

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