Заряжены сегодня: врио тренера «Авангарда» — о настрое перед игрой с «Локомотивом»

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Врио главного тренера омского «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о настрое перед третьим матчем с «Локомотивом». Игра пройдет сегодня, 20 марта, в Ярославле. Видеокомментарий Звягина опубликовали на youtube-канале «Авангард ТВ».
«Нужно стараться проводить время в своей зоне, упростить игру там. Если есть возможность, начинать быстро атаку. Если нет, то выводить шайбу и встречать соперника в средней зоне. Команда соперника очень плотно играет в центре, хорошо играют у бортов. Будем стараться создавать пространства и доводить шайбу до ворот», — поделился наставник.
Отметим, что это первый матч Сергея Звягина в статусе врио главного тренера. Ранее он занимал должность тренера вратарей.
«Ребята заряжены сегодня. От нас должна исходить уверенность. Задача одна и та же — четыре победы. Сегодня мы можем одержать одну. Вся концентрация, вся энергия только на сегодняшней игре», — добавил Сергей Звягин.
С главным тренером Михаилом Кравцом клуб расторг контракт по соглашению сторон после разгромного поражения 0:7 на домашнем льду. В настоящее время «Авангард» уступает в серии «Локомотиву» со счетом 0:2.