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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Врио тренера «Авангарда» Звягин рассказал о настрое перед матчем с «Локомотивом»

Заряжены сегодня: врио тренера «Авангарда» — о настрое перед игрой с «Локомотивом»

20 марта 2024, 10:14
Фото: ХК Авангард

Врио тренера «Авангарда» Звягин рассказал о настрое перед матчем с «Локомотивом»

«Ястребы» уступают в серии со счетом 0:2. Для Сергея Звягина это будет первый матч в статусе главного тренера.

Врио главного тренера омского «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о настрое перед третьим матчем с «Локомотивом». Игра пройдет сегодня, 20 марта, в Ярославле. Видеокомментарий Звягина опубликовали на youtube-канале «Авангард ТВ».

«Нужно стараться проводить время в своей зоне, упростить игру там. Если есть возможность, начинать быстро атаку. Если нет, то выводить шайбу и встречать соперника в средней зоне. Команда соперника очень плотно играет в центре, хорошо играют у бортов. Будем стараться создавать пространства и доводить шайбу до ворот», — поделился наставник.

Отметим, что это первый матч Сергея Звягина в статусе врио главного тренера. Ранее он занимал должность тренера вратарей.

«Ребята заряжены сегодня. От нас должна исходить уверенность. Задача одна и та же — четыре победы. Сегодня мы можем одержать одну. Вся концентрация, вся энергия только на сегодняшней игре», — добавил Сергей Звягин.

С главным тренером Михаилом Кравцом клуб расторг контракт по соглашению сторон после разгромного поражения 0:7 на домашнем льду. В настоящее время «Авангард» уступает в серии «Локомотиву» со счетом 0:2.

«Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом». Рассказываем, где посмотреть матч
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Матч#Ярославль#Евгений Игишев#Локомотив
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