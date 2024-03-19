Более 6,7 тысяч омичей проголосовали за «народного» предпринимателя

Спустя месяц после официального старта премии «Предприниматель ГОроДА — 2024» омичи проголосовали за перспективных предпринимателей более 6,7 тысяч раз. Чаще всего жители голосуют в номинации «Спутник роста», выбирая представителей образования, консалтинга и маркетинга. Кроме того, популярностью пользуется и номинация «АгроУспех» сельскохозяйственной индустрии.