Более 6,7 тысяч омичей проголосовали за «народного» предпринимателя

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Спустя месяц после официального старта премии «Предприниматель ГОроДА — 2024» омичи проголосовали за перспективных предпринимателей более 6,7 тысяч раз. Чаще всего жители голосуют в номинации «Спутник роста», выбирая представителей образования, консалтинга и маркетинга. Кроме того, популярностью пользуется и номинация «АгроУспех» сельскохозяйственной индустрии.
«Народное» голосование продлится до конца мая, когда состоится официальная церемония награждения.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:
«Ценность бизнеса определяется конечным потребителем, поэтому мы не только даем возможность предпринимателям заявить о себе, но и третьим лицам рекомендовать предприятия в различных номинациях. Если вы, как потребитель, особенно цените продукцию того или иного производителя, расскажите о нем на сайте предпринимательгорода.рф. Ваша рекомендация может помочь предпринимателю получить признание и поддержку, а также привлечь больше клиентов».
Напомним, до 31 марта 2024 года микро-, малый и средний бизнес может подать заявку на участие в премии.
Информационные партнеры премии информационный портал Оm1.ru, Омское областное телевидение 12 канал, издание «Город 55», Омский медиа-холдинг и радио «Сибирь в Омске».