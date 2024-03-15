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Омский следственный комитет заинтересовался домом, в котором недавно рухнул потолок

15 марта 2024, 09:53
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский следственный комитет начал проверку после обрушения потолка в жилом доме

Следователи предварительно установили, что потолочное перекрытие идет трещинами во многих квартирах, однако на жалобы жильцов никто не реагирует.

Региональный следственный комитет начал проверку по факту обрушения потолка в жилом доме. Инцидент произошел по адресу ул. 19-я Рабочая, 86, об аварийном состоянии строения рассказали жильцы в социальных сетях.

Предварительно установлено, что трещины на потолочном перекрытии есть во многих квартирах, однако на жалобы жильцов никто не реагирует, ремонт также не проводится.

По факту произошедшего начал проверку следственный комитет, после нее специалисты дадут оценку действиям ответственных и вынесут процессуальное решение.

Напомним, что в департаменте жилищной политики сообщили, что дом не признан аварийным. Более того, согласно последним данным, по указанному адресу выезжали специалисты профильных ведомств и не наши угрозы для жизни омичей.

«Никого не заботит безопасность». В жилом доме на 19-й Рабочей рухнул потолок
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#Омск#Омская область#Аварийное жилье#Аварийные дома#Новости#Аварийный дом#Обрушение#Угроза обрушения#Обрушение потолка#Аварийное здание#Анастасия Баянова
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