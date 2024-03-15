Омский следственный комитет заинтересовался домом, в котором недавно рухнул потолок

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Региональный следственный комитет начал проверку по факту обрушения потолка в жилом доме. Инцидент произошел по адресу ул. 19-я Рабочая, 86, об аварийном состоянии строения рассказали жильцы в социальных сетях.
Предварительно установлено, что трещины на потолочном перекрытии есть во многих квартирах, однако на жалобы жильцов никто не реагирует, ремонт также не проводится.
По факту произошедшего начал проверку следственный комитет, после нее специалисты дадут оценку действиям ответственных и вынесут процессуальное решение.
Напомним, что в департаменте жилищной политики сообщили, что дом не признан аварийным. Более того, согласно последним данным, по указанному адресу выезжали специалисты профильных ведомств и не наши угрозы для жизни омичей.