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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

иллюстрация

Омский пансионат «Здравница Алтая» временно закрыли из-за многочисленных нарушений

14 марта 2024, 04:05
Фото: Город55
иллюстрация
Ответчики возразили и заявили, что все ошибки были исправлены, а некоторые из них и вовсе не являются нарушениями.

Омский пансионат приостановил свою работу. Это касается «Здравницы Алтая», которая находится на улице 4-я Любинская, дом 36, корпус 1. В настоящее время там проживают 63 человека в возрасте от 60 до 100 лет.

В пресс-службе омских судов сообщили, что прокурор Кировского округа обратился в суд с иском к пансионату ООО «Здравница Алтая», ООО «Гармония», к Людмиле Мельниченко.

Прокурорская проверка нашла серьезные санитарные нарушения и нарушения противопожарной безопасности в пансионате, включая неправильное хранение медпрепаратов и наркотических веществ, что ставит жизни пожилых людей под угрозу.

После рассмотрения доказательств Кировский районный суд признал иск законным, установив обоснованность его полного удовлетворения. Омский облсуд подтвердил решение Кировского районного суда, отклонив жалобу ответчиков. Деятельность пансионата была приостановлена.

Напомним, что в прошлом году пансионат для престарелых «Здравница Алтая» уже закрывался по тем же причинам. Постояльцы были вынуждены перейти в другие социальные учреждения.

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