8-летняя омичка получила страшные ожоги из-за отлетевшей бутылки с розжигом

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:27
Мировой суд Полтавского судебного района признал местного жителя виновным по ст. 118 ч. 1 УК РФ (непреднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений).
Инцидент произошел 2 сентября 2023 года. Во дворе частного дома своих знакомых мужчина отмечал День знаний. Разжигая древесный уголь с помощью специальной жидкости в мангале, он не соблюдал меры предосторожности, и огонь перекинулся на бутылку с этой же жидкостью.
В итоге горящая бутылка отлетела в спину 8-летней дочери хозяев дома. Из-за этого на девочке загорелась одежда, и она получила ожоги. Пострадавшую сразу же госпитализировали.
Подсудимый взял на себя всю вину, говоря о том, что неоднократно предупреждал детей о правилах безопасности и не заметил, что девочка подошла ближе.
Суд оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей, а также обязал его выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Это решение было принято по иску прокуратуры Полтавского района Омской области. Приговор уже вступил в силу.
Недавно в Омске случился инцидент с 14-летней девочкой. Неизвестный мужчина напал на нее, оскорбил и применил перцовый баллончик. Все это было запечатлено на камерах видеонаблюдения. Началась проверка следственным комитетом. Глава комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему информацию о ходе расследования.