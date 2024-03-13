8-летняя омичка получила страшные ожоги из-за отлетевшей бутылки с розжигом

Инцидент произошел 2 сентября 2023 года. Во дворе частного дома своих знакомых мужчина отмечал День знаний. Разжигая древесный уголь с помощью специальной жидкости в мангале, он не соблюдал меры предосторожности, и огонь перекинулся на бутылку с этой же жидкостью.