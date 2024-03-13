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иллюстрация

8-летняя омичка получила страшные ожоги из-за отлетевшей бутылки с розжигом

13 марта 2024, 04:20
Фото: Город55
иллюстрация
Огонь перекинулся на одежду ребенка из-за несоблюдения мер предосторожности. По решению суда виновный должен выплатить девочке компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

Мировой суд Полтавского судебного района признал местного жителя виновным по ст. 118 ч. 1 УК РФ (непреднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений).

Инцидент произошел 2 сентября 2023 года. Во дворе частного дома своих знакомых мужчина отмечал День знаний. Разжигая древесный уголь с помощью специальной жидкости в мангале, он не соблюдал меры предосторожности, и огонь перекинулся на бутылку с этой же жидкостью.

В итоге горящая бутылка отлетела в спину 8-летней дочери хозяев дома. Из-за этого на девочке загорелась одежда, и она получила ожоги. Пострадавшую сразу же госпитализировали.

Подсудимый взял на себя всю вину, говоря о том, что неоднократно предупреждал детей о правилах безопасности и не заметил, что девочка подошла ближе.

Суд оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей, а также обязал его выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Это решение было принято по иску прокуратуры Полтавского района Омской области. Приговор уже вступил в силу.

Недавно в Омске случился инцидент с 14-летней девочкой. Неизвестный мужчина напал на нее, оскорбил и применил перцовый баллончик. Все это было запечатлено на камерах видеонаблюдения. Началась проверка следственным комитетом. Глава комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему информацию о ходе расследования.

Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице
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