В Омске из-за массы нарушений закрыли пансионат для престарелых «Здравница Алтая»

В суде согласились с мнением представителей прокуратуры и вынесли соответствующее постановление. Однако на этом история не закончилась. Следующее судебное заседание запланировано на 14 сентября. Пока что сотрудники регионального минтруда занимаются переселением пенсионеров в другие организации.