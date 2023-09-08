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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

иллюстрация

В Омске из-за массы нарушений закрыли пансионат для престарелых «Здравница Алтая»

8 сентября 2023, 06:24
Фото: Город55
иллюстрация
Пожилых постояльцев пришлось переводить в другие социальные учреждения.

Прокуратура Кировского округа провела проверку в пансионате ООО «Здравница Алтая». В районе поселка Солнечный на улице 4-я Любинская ухаживали за престарелыми омичами. Выяснилось, что учреждение работало с массой нарушений.

«Установлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности, здравоохранении, угрожающие жизни и здоровью постояльцев», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В связи с этим работникам прокуратуры пришлось обратиться с иском в суд. Они потребовали на время закрыть пансионат. В заявлении уточнялось, что постояльцев необходимо распределить по другим социальным учреждениям.

Фото: прокуратура Омской области

В суде согласились с мнением представителей прокуратуры и вынесли соответствующее постановление. Однако на этом история не закончилась. Следующее судебное заседание запланировано на 14 сентября. Пока что сотрудники регионального минтруда занимаются переселением пенсионеров в другие организации.

Ранее Город55 писал о другом омском пансионате, в котором прокуратура также проводила проверку. В учреждении также пренебрегали многими требованиями, однако его не закрыли.

Без заботы и внимания. В омском пансионате для престарелых нашли массу нарушений
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#Общество#Омская область#Суд#Пенсионеры#Прокуратура Омской области#Новости#Пансионат#Алина Ясинская
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