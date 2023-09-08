В Омске из-за массы нарушений закрыли пансионат для престарелых «Здравница Алтая»

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Прокуратура Кировского округа провела проверку в пансионате ООО «Здравница Алтая». В районе поселка Солнечный на улице 4-я Любинская ухаживали за престарелыми омичами. Выяснилось, что учреждение работало с массой нарушений.
«Установлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности, здравоохранении, угрожающие жизни и здоровью постояльцев», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
В связи с этим работникам прокуратуры пришлось обратиться с иском в суд. Они потребовали на время закрыть пансионат. В заявлении уточнялось, что постояльцев необходимо распределить по другим социальным учреждениям.
В суде согласились с мнением представителей прокуратуры и вынесли соответствующее постановление. Однако на этом история не закончилась. Следующее судебное заседание запланировано на 14 сентября. Пока что сотрудники регионального минтруда занимаются переселением пенсионеров в другие организации.
Ранее Город55 писал о другом омском пансионате, в котором прокуратура также проводила проверку. В учреждении также пренебрегали многими требованиями, однако его не закрыли.