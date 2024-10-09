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Пансионат

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Суд закрыл омский пансионат для пенсионеров после проверки прокуратуры
9 октября, 12:38
Опасное «Долголетие»: омский пансионат оказался под следствием
30 сентября, 09:33
Омский пансионат «Здравница Алтая» временно закрыли из-за многочисленных нарушений
Ответчики возразили и заявили, что все ошибки были исправлены, а некоторые из них и вовсе не являются нарушениями.
14 марта, 04:05
2023
В Омске из-за массы нарушений закрыли пансионат для престарелых «Здравница Алтая»
Пожилых постояльцев пришлось переводить в другие социальные учреждения.
8 сентября 2023, 06:24
Пропал человек. В Омской области мужчина ушел из пансионата для престарелых
19 августа 2023, 11:36
Без заботы и внимания. В омском пансионате для престарелых нашли массу нарушений
Прокуратуре пришлось обратиться в суд, чтобы улучшить условия проживания постояльцев.
15 августа 2023, 07:58
2022
«Сказочные» условия. В омском пансионате нашли вопиющие нарушения
В Полтавском пансионате произошел разлив канализационных вод, выгребная яма оказалась затоплена.
19 декабря 2022, 05:06

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