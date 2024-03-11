«Стройбетон» передаст детский сад в Амуре-2 в муниципальную собственность Омска

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В 2008 году администрация Омска заключила договоры с ООО ДСК «Стройбетон», согласно которым компания купила право на заключение договора аренды земель и аренды этих участков для освоения. Стоимость этого права превысила 1,1 млрд рублей.
При этом застройщик заплатил только 230 млн рублей, и мэрия обратилась в суд. Несмотря на это, бывший первый замдиректора департамента имущественных отношений администрации города заключил мировое соглашение с компанией, отказавшись от взыскания более 906 млн рублей.
ДСК «Стройбетон» вело строительство домов на арендуемых участках, но не закончило работы полностью. По договору компания должна была до 2017 года возвести детские сады и школы и передать их городу, но построила лишь один детский сад и не передала его в муниципальную собственность.
В итоге прокуратура Омской области обратилась в суд с заявлением о принуждении ООО СМТ «Стройбетон» безвозмездно передать детский сад в собственность муниципалитета. Суд удовлетворил требования, приказав ответчику исполнить их в течение 30 дней. Прокуратура контролирует процесс выполнения судебного решения.
Напомним, что в 2019 году бывшему первому замдиректора департамента имущественных отношений Омска был вынесен приговор по обвинению в превышении должностных полномочий. Он был отправлен в колонию общего режима на 5,5 лет.