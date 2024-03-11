Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

иллюстрация

«Стройбетон» передаст детский сад в Амуре-2 в муниципальную собственность Омска

11 марта 2024, 06:03
Фото: Город55
иллюстрация
Из-за нехватки мест в этом районе около 2,5 тысяч детей вынуждены стоять в очереди в образовательные учреждения.

В 2008 году администрация Омска заключила договоры с ООО ДСК «Стройбетон», согласно которым компания купила право на заключение договора аренды земель и аренды этих участков для освоения. Стоимость этого права превысила 1,1 млрд рублей.

При этом застройщик заплатил только 230 млн рублей, и мэрия обратилась в суд. Несмотря на это, бывший первый замдиректора департамента имущественных отношений администрации города заключил мировое соглашение с компанией, отказавшись от взыскания более 906 млн рублей.

ДСК «Стройбетон» вело строительство домов на арендуемых участках, но не закончило работы полностью. По договору компания должна была до 2017 года возвести детские сады и школы и передать их городу, но построила лишь один детский сад и не передала его в муниципальную собственность.

В итоге прокуратура Омской области обратилась в суд с заявлением о принуждении ООО СМТ «Стройбетон» безвозмездно передать детский сад в собственность муниципалитета. Суд удовлетворил требования, приказав ответчику исполнить их в течение 30 дней. Прокуратура контролирует процесс выполнения судебного решения.

Напомним, что в 2019 году бывшему первому замдиректора департамента имущественных отношений Омска был вынесен приговор по обвинению в превышении должностных полномочий. Он был отправлен в колонию общего режима на 5,5 лет.

Очередные тяжбы. Судьба построенного «Стройбетоном» садика в Амуре-2 решится в суде
Узнать подробнее
Читайте также:
Работник «Омскметаллооптторг» получил компенсацию за травму 24-летней давности
#Общество#Происшествия#Бизнес#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Россия#Аренда#Аукцион#Уголовное дело#Детский сад#Наказание#Администрация#Новости#Судебное решение#Исправительная колония#Школы
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. ЧВ как место сбора неформалов, или «Верните мне мой 2007»
Сегодня, 06:30
Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице
Сегодня, 05:03
Проблемы с поставками. В киосках «Дилижанс» резко исчезли проездные карты «Омка»
Сегодня, 07:08
Медлить было нельзя. Самолет рейса Омск-Москва экстренно приземлился в Екатеринбурге
Сегодня, 07:42
Без конкретики по деньгам. Проблемную омскую гимназию №88 отремонтируют до конца лета
Сегодня, 07:16
Омский водоканал начал обслуживать проблемные канализационные сети на Пригородной
Сегодня, 09:06