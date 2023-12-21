Под Омском открылся новый пансионат для пожилых и инвалидов

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:51
Пансионат для одиноких пожилых людей и инвалидов «Доброград» торжественно открылся вчера, 20 декабря, в поселке Ачаирский. Он расположился в здании бывшего детского дома, которое пустовало 11 лет. Новое учреждение — инвестиционный проект предпринимателя Михаила Нигородова.
«В лице Михаила Нигородова мы увидели не только инвестора, готового вкладывать ресурсы в развитие территории, но и человека, который отзывается на призыв к добрым делам. Мы в жизни часто соприкасаемся с людьми из числа малозащищенных слоев населения, одни из которых — пожилые граждане, оказавшиеся на определенном этапе своей жизни в трудной ситуации, без помощи и поддержки родных и близких. И важно, что есть неравнодушные люди, которые дают возможность сделать жизнь лучше для людей, которые в этом нуждаются», — прокомментировал глава Омского района Геннадий Долматов.
По его словам, социальная инициатива получила поддержку от района на сумму 500 тысяч рублей на покупку оборудования для пищеблока и прачечной. За реализацией проекта наблюдал Совет по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции Омского района. Администрация Комсомольского поселения оказывала руководителю пансионата поддержку в решении многих организационных вопросов.
Общая площадь пансионата — более 1600 квадратных метров. В нем 35 жилых комнат, рассчитанных на 80 человек, столовая, буфет, душевые, современный тренажерный зал, комнаты отдыха и подсобные помещения. Пансионат уже полностью оборудован, в него заселились первые жильцы. Позже на прилегающей территории появятся парк для прогулок, сад, бельчатник. Сейчас в пансионате работает шестеро сотрудников, в ближайшее время планируется создать еще шесть рабочих мест.
Рядом с открывшимся пансионатом уже строится второй корпус. В планах создать еще один — на этот раз семейный — пансионат, а также хоспис.