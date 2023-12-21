Под Омском открылся новый пансионат для пожилых и инвалидов

Общая площадь пансионата — более 1600 квадратных метров. В нем 35 жилых комнат, рассчитанных на 80 человек, столовая, буфет, душевые, современный тренажерный зал, комнаты отдыха и подсобные помещения. Пансионат уже полностью оборудован, в него заселились первые жильцы. Позже на прилегающей территории появятся парк для прогулок, сад, бельчатник. Сейчас в пансионате работает шестеро сотрудников, в ближайшее время планируется создать еще шесть рабочих мест.