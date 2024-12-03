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Инвалиды

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2024
Хоценко вручил детям-инвалидам награды на конкурсе «Мир открытых возможностей»
3 декабря, 10:57
В Заксобрании Омской области приняли закон о квотах на рабочие места для инвалидов
26 сентября, 08:26
Постояльцы одного из омских домов-интернатов жили без оборудованных туалетов
Нарушения в учреждении, где проживают инвалиды и пенсионеры, устранили только после вмешательства прокуратуры.
21 августа, 10:31
Избил и обокрал инвалида. 21-летнего омича за насилие заключили под стражу
За совершенные преступления подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
19 августа, 10:58
Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением прав инвалидов в Омске
Из-за затянувшегося расследования мать пострадавшего обратилась в следственный комитет РФ. В апреле 2022 года ее сын столкнулся с отказом в прохождении медицинской реабилитации.
15 августа, 03:05
Нарушили все сроки. Омский суд обязал выделить квартиру инвалиду 2 группы
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением в защиту прав инвалида 2 группы.
8 августа, 05:40
Нашли ряд нарушений. Ж/д вокзал в Кормиловке оборудуют для пассажиров с инвалидностью
9 июля, 03:32
Добились своего. Омичи взыскали с «Омск РТС» компенсацию за морозы без отопления
8 июля, 03:23
Анна Цивилева: «Помогать тем, кто встал на защиту Родины, — особая миссия»
Фонд «Защитники отечества» уже год ведет свою работу: 1 июня 2023 года в 89 регионах России филиалы организации открыли свои двери для ветеранов СВО и их близких.
2 июня, 06:15
Вопреки закону. Омская прокуратура помогла пенсионеру получить ортопедическую обувь
Фонда пенсионного и социального страхования игнорировал просьбы омича выдать ему необходимую ортопедическую обувь, проблема решилась только после вмешательства прокуратуры.
22 мая, 09:11
Обновят 26 остановок. В Омске выделили 33 млн рублей на новые павильоны для остановок
20 апреля, 11:47
Омичам рассказали, как получить квартиру, если совсем нет денег на ипотеку
Речь идет о соцнайме, но для этого нужно попадать в категории нуждающихся, сообщает портал newia.ru.
4 апреля, 10:22
Будет проверка. Омский следком возбудил уголовное дело после нарушения прав инвалида
25 марта, 11:40
Омский пансионат «Здравница Алтая» временно закрыли из-за многочисленных нарушений
Ответчики возразили и заявили, что все ошибки были исправлены, а некоторые из них и вовсе не являются нарушениями.
14 марта, 04:05
2023
Разбирался суд. В Омске за семьей инвалидов закрепили право собственности на квартиру
Сестры пока что вынужденно проживают в спецучреждении.
18 декабря 2023, 06:11
Жестокий обман. В Омске осудили воспитателя интерната за кражу у инвалида-сироты
Женщина в течение двух лет всячески просила молодого человека помочь ей с материальным положением.
12 декабря 2023, 12:20
Суд выигран. Омский инвалид с восьмилетней дочкой два года ждал квартиру
Мужчина обратился в прокуратуру, чтобы получить жилье, которое ему предоставляется по праву.
27 ноября 2023, 21:37
В Омске родители детей-инвалидов будут получать компенсацию за питание в школе
Такие изменения были внесены в статью №47 Кодекса Омской области и вступят в силу с 1 января 2024 года.
29 сентября 2023, 13:47
Слепые омичи, которых выгнали из «шашлычки», получат компенсацию морального вреда
Их не пустили в кафе с собаками-проводниками.
18 сентября 2023, 04:28
Бастрыкин поставил на контроль дело о нарушении прав инвалидов из Омской области
Поводом для проверки стало сообщение о нарушении в социальной сети.
5 сентября 2023, 11:18

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