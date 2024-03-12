Шесть раз пырнул ножом. Омич отправится в тюрьму на 13 лет за убийство супруги

Убийство произошло 4 октября 2023 года в селе Сосновское Таврического района Омской области. Утром, находясь в нетрезвом состоянии возле магазина, осужденный, испытывая личную неприязнь к своей супруге, ударил ее ножом в область груди и живота. Эти удары привели к смерти женщины.