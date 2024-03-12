Шесть раз пырнул ножом. Омич отправится в тюрьму на 13 лет за убийство супруги

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В Омском областном суде была рассмотрена апелляция на приговор, вынесенный жителю Таврического района. 35-летний мужчина был осужден по статье 105 части 1 УК РФ (убийство).
Убийство произошло 4 октября 2023 года в селе Сосновское Таврического района Омской области. Утром, находясь в нетрезвом состоянии возле магазина, осужденный, испытывая личную неприязнь к своей супруге, ударил ее ножом в область груди и живота. Эти удары привели к смерти женщины.
Районный суд, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности и поведение подсудимого до и после совершения преступления, назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Определение судебной коллегии подтвердило законность и обоснованность приговора районного суда, оставив жалобу осужденного без удовлетворения.