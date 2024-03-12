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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

На омском Левобережье легковушка врезалась в пассажирскую маршрутку

Травмы у женщины и ребенка. В Омске легковушка врезалась в пассажирскую маршрутку

12 марта 2024, 11:02
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На омском Левобережье легковушка врезалась в пассажирскую маршрутку

Водитель иномарки не пропустил газель, когда выезжал с парковки.

На Левобережье в Омске произошла авария с пассажирским транспортом. Полицейские получили сообщение о случившемся в послеобеденное время, примерно в 13:30.

Инспекторы ДПС выехали на место и выяснили, что столкнулись иномарка и маршрутка с пассажирами. Она следовала по маршруту № 503, от ТЦ «Мега» до микрорайона Загородный.

В момент аварии в салоне сидели семь человек. За рулем был мужчина 1980 года рождения. По предварительной информации, водитель на Chevrolet пытался выехать с парковки рядом с «Китай городом» на основную дорогу.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Сделать этого без последствий ему не удалось. У дома № 2 на улице 3-я Енисейская он поторопился, по всей видимости, и выехал вперед маршрутки, хотя должен был по ПДД пропустить ее.

По итогу женщина 1985 года рождения и мальчик 2010 года рождения получили травмы и обратились к медикам за помощью. Сотрудники правоохранительных органов тем временем выясняют, из-за чего конкретно случилось ДТП.

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