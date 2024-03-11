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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Омской области иномарка насмерть протаранила мужчину

Шел навстречу. В Омской области иномарка насмерть протаранила мужчину

11 марта 2024, 06:06
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области иномарка насмерть протаранила мужчину

Пешеход скончался на месте до приезда скорой.

Вчера вечером, 10 марта, в Омской области случилась серьезная авария с погибшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции узнали о ней примерно в 21:00.

Полицейские выяснили, что в ДТП участвовали водитель и пешеход. Первый — мужчина 1976 года рождения — ехал на Mitsubishi Outlander по дороге Омск-Одесское-Граница Республики Казахстан. У 68 километра он сбил человек, который шел навстречу иномарке по проезжей части.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Это был мужчина 1980 года рождения. Травмы оказались тяжелыми, он скончался до приезда скорой помощи прямо там, где его сбили. Правоохранительные органы будут выяснять, что послужило причиной аварии, узнавать детали в рамках проверки.

До этого Город55 писал о другой смертельной аварии, которая произошла рядом с гипермаркетом «Лента. В тот раз пешехода сбил грузовой автомобиль. Тот шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Авария#Новости#Смертельная авария#Госавтоинспекция#Алина Ясинская
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