Шел навстречу. В Омской области иномарка насмерть протаранила мужчину

Полицейские выяснили, что в ДТП участвовали водитель и пешеход. Первый — мужчина 1976 года рождения — ехал на Mitsubishi Outlander по дороге Омск-Одесское-Граница Республики Казахстан. У 68 километра он сбил человек, который шел навстречу иномарке по проезжей части.