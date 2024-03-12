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Авария с ребенком

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2024
Травмы у женщины и ребенка. В Омске легковушка врезалась в пассажирскую маршрутку
Водитель иномарки не пропустил газель, когда выезжал с парковки.
12 марта, 11:02
Родители не знали. В Омске 15-летний ребенок купил машину и почти сразу попал в ДТП
Парень хотел пригнать авто из города в район, но не смог выехать даже со двора.
25 января, 06:29
Будет проверка. В омском ДТП снова пострадал ребенок
Авария произошла вчера вечером, около 20:05, на пересечении улиц 2-я Челюскинцев и Авангардная.
16 января, 02:31
Шел за руку с мамой. В Омске 11-летнего ребенка сбил КамАЗ посреди дороги
10 января, 08:35
2023
Будет уголовное дело. В Омской области пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Нарушитель не первый раз садиться за руль в нетрезвом виде.
18 ноября 2023, 07:26
Перебегал через дорогу. В омских Нефтяниках водитель сбил 11-летнего мальчика
Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 9 ноября, в 16:15.
9 ноября 2023, 13:09
В Омске таксист сбил мать с коляской на пешеходном переходе
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 11 октября, около 11:20 в Советском округе.
11 октября 2023, 11:00
Предстоит проверка. В Омске водитель сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии послужило в Госавтоинспекцию сегодня, 9 октября, около 10 часов утра.
9 октября 2023, 10:35
Доставлена в медучреждение. В Омской области водитель сбил девочку на велосипеде
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» сегодня, 7 октября, в 13:05.
7 октября 2023, 10:58
Переходил в неположенном месте. Омич на иномарке сбил 13-летнего подростка
Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 5 октября, около 11:00.
5 октября 2023, 14:11
Водителем, который сбил ребенка во дворе и скрылся, оказался 16-летний юноша
20 сентября 2023, 02:58
Пострадали женщины и ребенок. В час пик иномарка врезалась в автобус на Красном Пути
В момент столкновения в салоне пассажирского транспорта находились 30 человек.
26 августа 2023, 04:08
Погибла омичка. Ночью на «трассе смерти» случилась авария при участии трех детей
Несовершеннолетних и одного из водителей госпитализировали.
9 августа 2023, 06:16
2022
Прокуратура Омской области взяла на контроль ДТП с пострадавшим ребенком
В настоящее время проводится проверка по установлению обстоятельств аварии.
23 ноября 2022, 10:03
Не заметила. Омичка за рулем авто сбила детскую коляску, пока сдавала назад
Младенца госпитализировали, о его состоянии подробностей нет.
13 августа 2022, 03:10

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