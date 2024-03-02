В Омске на Красноярском тракте водитель грузовика насмерть сбил пешехода

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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Updated Сегодня, 09:32
Сегодня, 2 марта, около 12 часов дня на Красноярском тракте произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Оказалось, что 41-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗель», проезжая в районе дома 22/6, не заметил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины и выясняют причины ДТП.
Напомним, что Омский суд отменил оправдательный приговор судье, который стал виновником ДТП с пострадавшими (два пешехода попали под колеса его иномарки). У одного из мужчин диагностировали травму головы и несколько переломов. Судья Колосовского районного суда Владислав Куминов обвиняется в нарушении ПДД. Его дело снова рассмотрят в суде.