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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Место ДТП

В Омске на Красноярском тракте водитель грузовика насмерть сбил пешехода

2 марта 2024, 09:17
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Место ДТП
Авария произошла недалеко от гипермаркета «Лента».

Сегодня, 2 марта, около 12 часов дня на Красноярском тракте произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Оказалось, что 41-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗель», проезжая в районе дома 22/6, не заметил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины и выясняют причины ДТП.

Напомним, что Омский суд отменил оправдательный приговор судье, который стал виновником ДТП с пострадавшими (два пешехода попали под колеса его иномарки). У одного из мужчин диагностировали травму головы и несколько переломов. Судья Колосовского районного суда Владислав Куминов обвиняется в нарушении ПДД. Его дело снова рассмотрят в суде.

С пробитой головой. В Омске отменили оправдательный приговор судье, устроившему ДТП
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#ДТП#Омск#Омская область#Пешеходный переход#Наезд на пешехода#Новости#Госавтоинспекция
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