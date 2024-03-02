В Омске на Красноярском тракте водитель грузовика насмерть сбил пешехода

Напомним, что Омский суд отменил оправдательный приговор судье, который стал виновником ДТП с пострадавшими (два пешехода попали под колеса его иномарки). У одного из мужчин диагностировали травму головы и несколько переломов. Судья Колосовского районного суда Владислав Куминов обвиняется в нарушении ПДД. Его дело снова рассмотрят в суде.