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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

«Авангард» проведет открытую тренировку перед вторым раундом плей-офф

Омский «Авангард» проведет открытую тренировку перед вторым раундом плей-офф

12 марта 2024, 10:03
Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» проведет открытую тренировку перед вторым раундом плей-офф

На ней смогут присутствовать представители СМИ и болельщики команды.

Открытая тренировка «Авангарда» перед началом второго раунда плей-офф состоится 15 марта в 11:30 на G-Drive Арене. На нее смогут прийти представители СМИ и болельщики команды.

Вход для омичей будет свободным, запускать на трибуны начнут в 10:30.

«Ждем тебя, бери друзей и приходи на Арену!» — обратились к болельщикам в официальном телеграм-канале клуба.
Фото: ХК «Авангард»

Напомним, что Город55 пообщался с капитаном омской команды после завершающего матча в серии с «Ладой». Дамир Шарипзянов рассказал, как прошел первый раунд плей-офф, отметил сильные стороны «Авангарда» и сообщил, над чем еще нужно поработать.

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