Омский «Авангард» проведет открытую тренировку перед вторым раундом плей-офф

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Открытая тренировка «Авангарда» перед началом второго раунда плей-офф состоится 15 марта в 11:30 на G-Drive Арене. На нее смогут прийти представители СМИ и болельщики команды.
Вход для омичей будет свободным, запускать на трибуны начнут в 10:30.
«Ждем тебя, бери друзей и приходи на Арену!» — обратились к болельщикам в официальном телеграм-канале клуба.
Напомним, что Город55 пообщался с капитаном омской команды после завершающего матча в серии с «Ладой». Дамир Шарипзянов рассказал, как прошел первый раунд плей-офф, отметил сильные стороны «Авангарда» и сообщил, над чем еще нужно поработать.