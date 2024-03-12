Омский «Авангард» проведет открытую тренировку перед вторым раундом плей-офф

Напомним, что Город55 пообщался с капитаном омской команды после завершающего матча в серии с «Ладой». Дамир Шарипзянов рассказал, как прошел первый раунд плей-офф, отметил сильные стороны «Авангарда» и сообщил, над чем еще нужно поработать.