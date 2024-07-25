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Открытая тренировка

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2024
Соскучились по хоккею? «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку
Команда проведет тренировку в следующий четверг, 1 августа, на льду хоккейной академии.
25 июля, 06:57
Определился соперник омского «Авангарда» по четвертьфиналу Кубка Гагарина
Следующий раунд плей-офф «ястребы» сыграют с ярославским «Локомотивом».
13 марта, 04:17
Омский «Авангард» проведет открытую тренировку перед вторым раундом плей-офф
На ней смогут присутствовать представители СМИ и болельщики команды.
12 марта, 10:03
Хоккейный клуб «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку
Она состоится завтра, 28 февраля, в 11:30 в G-Drive Арене. Вход свободный.
27 февраля, 04:10
2023
«Авангард» проведет открытую тренировку для омских болельщиков
После окончания тренировки главный тренер команды Михаил Кравец ответит на вопросы журналистов.
20 июля 2023, 11:03
Болельщиков «Авангарда» зовут на встречу с хоккеистами в честь окончания сезона
Для омичей приготовили развлекательную программу, а за вход на «Арену» не нужно платить.
11 апреля 2023, 08:01

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