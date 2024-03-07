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Гараж рядом с кладбищем. «Братья Грин» из Омска арендовали участок в Усть-Заостровке

7 марта 2024, 10:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские озеленители «Братья Грин» арендовали участок под гараж в Усть-Заостровке

Участок площадью 10666 кв. м отдали в аренду на 4 года и 10 месяцев.

Администрация Омского района нашла арендатора для земельного участка площадью 10666 кв. м в Усть-Заостровке. Сейчас в границах этого участка, который находится недалеко от кладбища, расположена бесплатная общедоступная парковка на 20 мест.

Арендатор, с которым заключат договор на 4 года и 10 месяцев, сможет построить на участке здание для хранения автотранспорта. По площади гараж может быть от 4000 до 5000 кв. м. Частично земельный участок, кстати, расположен в охранных зонах.

Земельный участок, отданный в арендуЗемельный участок, отданный в аренду
Земельный участок, отданный в аренду
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

В процессе торгов начальная цена выросла с 310700 рублей до 320021 рубля. Таким будет ежегодный арендный платеж за участок. За участок боролись три участника — предприниматели Сергей Титов и Валентин Куликов из Воронежа, а также омская компания «Братья Грин». Победителем признали последнюю.

Фирма, занимающаяся благоустройством ландшафта, принадлежит Евгению Зинченко. По итогам 2022 года выручка ООО «Братья Грин» составила 86,1 млн рублей, а чистая прибыль — 5,8 млн. Компания Зинченко, напомним, займется обновлением сквера имени 30-летия ВЛКСМ. Его собираются оформить в стилистике 50-60-х годов. Общественную зону поделят на две части: первая будет для спорта и детских игр, а вторая — для размеренного отдыха.

Добавим, что Евгений Зинченко также владеет еще тремя компаниями — «Фудлавка» (розничная торговля продуктами), «Благстрой» (услуги в области растениеводства) и «Альба» (благоустройство ландшафта).

Возвращение в 60-е. В Омске благоустроят сквер имени 30-летия ВЛКСМ
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#Общество#Бизнес#Омск#Благоустройство#Омская область#Строительство#Аренда#Аренда земли#Земельный участок#Омский район#Новости#Гараж#Юлия Истомина#Усть-Заостровка
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