Возвращение в 60-е. В Омске благоустроят сквер имени 30-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Мэр Сергей Шелест подписал соглашение с руководством компании «Братья Грин». Эта организация благоустраивает общественные пространства в Омске и за его пределами. Теперь под ее кураторством будет обновлен сквер имени 30-летия ВЛКСМ.
«Братья Грин» предлагают высадить здесь новые деревья и посеять газон с автополивом. Сквер станет еще привлекательнее, когда тут появится подсветка. Следить за состоянием зеленой зоны будет эта же компания.
«По задумке дизайнеров, сквер должен быть выдержан в стилистике 50-60-х годов прошлого века, что придаст ему особый шарм», — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.
Сквер имени 30-летия ВЛКСМ хотят поделить на несколько участков. В одной части посетители будут заниматься спортом и водить детей на игровые площадки. В другой зоне омичи смогут насладиться размеренным отдыхом. Для этого здесь поставят скамейки и столы для игры в шахматы и домино.
Вместе с тем в городе продолжают убирать деревья. Жители областного центра каждую вырубку воспринимают достаточно болезненно, поскольку эти работы проводятся очень часто. Так, масштабное кронирование решили организовать на территории Амурского поселка. После этого на площади Праздников все деревья стали уродливыми обрубками. Город55 обратился за комментарием в департамент городского хозяйства, чтобы понять, чем руководствовались чиновники, когда убирали деревья, которые никому не мешали.