Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

иллюстрация

Возвращение в 60-е. В Омске благоустроят сквер имени 30-летия ВЛКСМ

2 февраля 2024, 09:25
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске в стилистике прошлого века благоустроят сквер имени 30-летия ВЛКСМ

Общественная зона будет поделена на две части, чтобы каждый из посетителей смог найти себе отдых по душе.

Мэр Сергей Шелест подписал соглашение с руководством компании «Братья Грин». Эта организация благоустраивает общественные пространства в Омске и за его пределами. Теперь под ее кураторством будет обновлен сквер имени 30-летия ВЛКСМ.

«Братья Грин» предлагают высадить здесь новые деревья и посеять газон с автополивом. Сквер станет еще привлекательнее, когда тут появится подсветка. Следить за состоянием зеленой зоны будет эта же компания.

«По задумке дизайнеров, сквер должен быть выдержан в стилистике 50-60-х годов прошлого века, что придаст ему особый шарм», — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Сквер имени 30-летия ВЛКСМ хотят поделить на несколько участков. В одной части посетители будут заниматься спортом и водить детей на игровые площадки. В другой зоне омичи смогут насладиться размеренным отдыхом. Для этого здесь поставят скамейки и столы для игры в шахматы и домино.

Вместе с тем в городе продолжают убирать деревья. Жители областного центра каждую вырубку воспринимают достаточно болезненно, поскольку эти работы проводятся очень часто. Так, масштабное кронирование решили организовать на территории Амурского поселка. После этого на площади Праздников все деревья стали уродливыми обрубками. Город55 обратился за комментарием в департамент городского хозяйства, чтобы понять, чем руководствовались чиновники, когда убирали деревья, которые никому не мешали.

Не обрезка, а «глубокое омоложение»: в ДГХ рассказали, зачем кронируют деревья
Узнать подробнее
#Общество#Город#Омск#Благоустройство#Озеленение города#Омская область#Озеленение#Сквер#Алина Ясинская
Подпишитесь
Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей
Сегодня, 10:41
Тонна костей. В Омской области обнаружили свалку черепов
Сегодня, 07:49
Может, встретимся в финале: защитник «Авангарда» — о предстоящей игре с «Металлургом»
Сегодня, 09:14
Торжество с необычным финалом. Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале
Сегодня, 08:41
В Омской области подняли оклады врачам и медперсоналу
Вчера, 11:18
Задержится на десять дней. На Омск надвигается огромный снежный циклон
Вчера, 06:34