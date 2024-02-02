Возвращение в 60-е. В Омске благоустроят сквер имени 30-летия ВЛКСМ

Вместе с тем в городе продолжают убирать деревья. Жители областного центра каждую вырубку воспринимают достаточно болезненно, поскольку эти работы проводятся очень часто. Так, масштабное кронирование решили организовать на территории Амурского поселка. После этого на площади Праздников все деревья стали уродливыми обрубками. Город55 обратился за комментарием в департамент городского хозяйства, чтобы понять, чем руководствовались чиновники, когда убирали деревья, которые никому не мешали.