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Омской компании «Югра-Неон» пригрозила банкротством фирма Алексея Лапардина

Компании «Югра-Неон» пригрозил банкротством кредитор из Сургута

5 марта 2024, 11:11
Фото: 1MI

Омской компании «Югра-Неон» пригрозила банкротством фирма Алексея Лапардина

О своем намерении заявил один из кредиторов, ООО «Нефтьмонтаж».

Над обществом с ограниченной ответственностью «Югра-Неон», зарегистрированным в Омске на проспекте Карла Маркса, нависла угроза банкротства. Его кредитор, ООО «Нефтьмонтаж», опубликовал официальное сообщение о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Омской области с соответствующим иском.

Специализация «Югры-Неона» — «подготовка строительной площадки». Ее директором и единственным учредителем является Алексей Короленко, которому принадлежат еще 1% уставного капитала ООО «Группа А7» и половина УК ООО «Суткесс». «Нефтьмонтаж» зарегистрирован в Сургуте, его учредитель — Алексей Лапардин.

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#Бизнес#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве
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