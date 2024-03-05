Компании «Югра-Неон» пригрозил банкротством кредитор из Сургута

Над обществом с ограниченной ответственностью «Югра-Неон», зарегистрированным в Омске на проспекте Карла Маркса, нависла угроза банкротства. Его кредитор, ООО «Нефтьмонтаж», опубликовал официальное сообщение о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Омской области с соответствующим иском.