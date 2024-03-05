Компании «Югра-Неон» пригрозил банкротством кредитор из Сургута

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Над обществом с ограниченной ответственностью «Югра-Неон», зарегистрированным в Омске на проспекте Карла Маркса, нависла угроза банкротства. Его кредитор, ООО «Нефтьмонтаж», опубликовал официальное сообщение о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Омской области с соответствующим иском.
Специализация «Югры-Неона» — «подготовка строительной площадки». Ее директором и единственным учредителем является Алексей Короленко, которому принадлежат еще 1% уставного капитала ООО «Группа А7» и половина УК ООО «Суткесс». «Нефтьмонтаж» зарегистрирован в Сургуте, его учредитель — Алексей Лапардин.