Суд прекратил банкротство омской «Максимы»

В связи с этим начались разговоры о банкротстве. Налоговая служба в 2023 году подала заявление о признании «Максимы» банкротом по упрощенной процедуре, как «отсутствующего должника», но суд пришел к выводу, что оснований для этого нет. Потом заявление о банкротстве подала сама «Максима». Оно было оставлено без рассмотрения, но Белецкий подал апелляционную жалобу.