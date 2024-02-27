Суд прекратил банкротство омской «Максимы»

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Арбитражный суд Омской области принял определение по делу о признании несостоятельным должником ООО «Максима». Город55 писал о том, что эта компания сама добивается своего банкротства. Кроме того, в суд обратился кредитор «Максимы» Василий Акатьев. Однако сегодня стало известно, что истец от своих требований отказался.
— Прекратить производство по делу о банкротстве, — говорится в резолютивной части определения.
Напомним: «Максима» специализируется на оптовой торговле топливом и принадлежит Юрию Белецкому (в прошлом учредителями фирмы были известные бизнесмены Дмитрий Елизаров и Алексей Игнатьев). Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей.
В связи с этим начались разговоры о банкротстве. Налоговая служба в 2023 году подала заявление о признании «Максимы» банкротом по упрощенной процедуре, как «отсутствующего должника», но суд пришел к выводу, что оснований для этого нет. Потом заявление о банкротстве подала сама «Максима». Оно было оставлено без рассмотрения, но Белецкий подал апелляционную жалобу.