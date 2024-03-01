Акваторию в омском парке «Зеленый остров» хотят на 20 лет отдать в частные руки

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Омске минприроды объявило торги на приобретение права заключения договора водопользования акватории правого берега реки Иртыш на 1829 км от устья. Речь идет об участке акватории, расположенном в затоне «Зеленый остров», рядом с прокатом катамаранов.
Договор о передаче прав на использование акватории рассчитывают заключить на 19 лет и 11 месяцев. Начальная цена составляет 696 276 рублей. Водопользователь, по условиям договора, должен будет следить за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной и не нарушать прав других водопользователей, с которыми водный объект используется совместно.
Напомним, что акваторию можно использовать для размещения плавательных средств, организации пляжей или, например, строительства причала для лодок. Заявки от потенциальных арендаторов акватории в «Зеленом острове» принимают до 3 апреля, итоги подведут 11 апреля.
Кстати, чуть больше года назад минприроды нашло арендатора для еще одного участка акватории в парке «Зеленый остров». Тогда на аукционе победила компания «Счастливчик» из Омска. Договор с ней заключили на 10 лет и 5 месяцев. А арендатором акватории рядом с поселком Николаевка в Нефтяниках стала фирма «Сибречтранс», специализирующаяся на деятельности внутреннего водного пассажирского транспорта.