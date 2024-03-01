Акваторию в омском парке «Зеленый остров» хотят на 20 лет отдать в частные руки

Кстати, чуть больше года назад минприроды нашло арендатора для еще одного участка акватории в парке «Зеленый остров». Тогда на аукционе победила компания «Счастливчик» из Омска. Договор с ней заключили на 10 лет и 5 месяцев. А арендатором акватории рядом с поселком Николаевка в Нефтяниках стала фирма «Сибречтранс», специализирующаяся на деятельности внутреннего водного пассажирского транспорта.