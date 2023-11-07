Договор на 20 лет. Минприроды нашло арендатора для акватории в Советском округе Омска

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Министерство природы Омской области нашло арендатора для акватории правого берега Иртыша на 1816,9 км от устья. Речь идет о территории, которая расположена рядом с поселком Николаевка в Советском округе города.
Единственная заявка поступила от зарегистрированной в Омске компании «Сибречтранс», которую в итоге признали победителем. Договор аренды с ней заключат на 20 лет по начальной цене в 555,2 тысячи рублей за квартал.
«Сибречтранс» зарегистрировали в 2015 году, специализируется он на деятельности внутреннего водного пассажирского транспорта. У фирмы есть лицензии на выполнение перевозок внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов и осуществление буксировок морским транспортом.
Владеет компанией Наталия Усольцева, пост директора занимает Александр Усольцев. По итогам прошлого года выручка ООО «Сибречтранс» составила 62,3 млн рублей.
Напомним, что использовать акваторию, как ранее рассказали Городу55 в минприроды, арендатор сможет для размещения плавсредств, организации пляжа, рыбалки или строительства причала для лодок.