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Река Иртыш

Договор на 20 лет. Минприроды нашло арендатора для акватории в Советском округе Омска

7 ноября 2023, 08:05
Фото: Город55
Река Иртыш

Участок акватории на окраине Омска сдали в аренду на 20 лет

На торги поступила заявка только от одной компании, зарегистрированной в Омске.

Министерство природы Омской области нашло арендатора для акватории правого берега Иртыша на 1816,9 км от устья. Речь идет о территории, которая расположена рядом с поселком Николаевка в Советском округе города.

Единственная заявка поступила от зарегистрированной в Омске компании «Сибречтранс», которую в итоге признали победителем. Договор аренды с ней заключат на 20 лет по начальной цене в 555,2 тысячи рублей за квартал.

«Сибречтранс» зарегистрировали в 2015 году, специализируется он на деятельности внутреннего водного пассажирского транспорта. У фирмы есть лицензии на выполнение перевозок внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов и осуществление буксировок морским транспортом.

Владеет компанией Наталия Усольцева, пост директора занимает Александр Усольцев. По итогам прошлого года выручка ООО «Сибречтранс» составила 62,3 млн рублей.

Фото: ГИС Торги

Напомним, что использовать акваторию, как ранее рассказали Городу55 в минприроды, арендатор сможет для размещения плавсредств, организации пляжа, рыбалки или строительства причала для лодок.

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#Общество#Бизнес#Омск#Минприроды#Аренда#Новости#Юлия Истомина#Река Иртыш
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