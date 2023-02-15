Акваторию на омском «Зеленом острове» арендует на 10 лет компания «Счастливчик»

Начальная цена контракта составляла 2 624 рубля. В торгах участвовали две компании: ООО «Счастливчик» и ООО «ВэйкОмск». Участники сделали 92 шага по 262,44 рубля. Последнее предложение 26 243,99 руб назвал «Счастливчик», который и стал победителем. Директором и учредителем этой компании является Евтушок Максим Игоревич, об этом сказано на сервисе Rusprofile.