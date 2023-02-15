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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Акваторию на омском «Зеленом острове» арендует на 10 лет компания «Счастливчик»

15 февраля 2023, 11:04
Фото: Город55
Подписание договора водопользования произойдет в течение 3 дней с момента проведения аукциона.

Омское минприроды заключит договор с ООО «Счастливчик» о передаче прав на использование акватории Иртыша в верхней части Зелёного острова. Договор водопользования подпишут на 10 лет и 5 месяцев.

Начальная цена контракта составляла 2 624 рубля. В торгах участвовали две компании: ООО «Счастливчик» и ООО «ВэйкОмск». Участники сделали 92 шага по 262,44 рубля. Последнее предложение 26 243,99 руб назвал «Счастливчик», который и стал победителем. Директором и учредителем этой компании является Евтушок Максим Игоревич, об этом сказано на сервисе Rusprofile.

Отметим, что водопользователь должен следить за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной, а также содержать в рабочем состоянии очистные и гидротехнические сооружения.

Фото: torgi.gov.ru
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#Ксения Карагодина#Торги#Зеленый остров#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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