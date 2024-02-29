Гармония природы и комфорт города: тюменская компания построит в Омске уникальный ЖК

«Партнер» уникален не только концепциями своих жилых комплексов, но и подходом в девелопменте. Для компании качество является одним из важнейших принципов строительства, а потому в работе используются только надежные силикатные блоки «Поревит» собственного производства. Они не оказывают радиоактивного воздействия на экологию, в отличии от дешёвых и несертифицированных строительных материалов.