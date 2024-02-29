Гармония природы и комфорт города: тюменская компания построит в Омске уникальный ЖК

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:37
Стиль и качество
«Партнер» уникален не только концепциями своих жилых комплексов, но и подходом в девелопменте. Для компании качество является одним из важнейших принципов строительства, а потому в работе используются только надежные силикатные блоки «Поревит» собственного производства. Они не оказывают радиоактивного воздействия на экологию, в отличии от дешёвых и несертифицированных строительных материалов.
В составе силикатных блоков «Поревит» только природные компоненты — песок, известь и вода. Именно из этого экологически чистого материала «Партнер» построит жилой комплекс «Пушкино».
Своим проектом «Пушкино» «Партнер» презентует омичам новый высокий уровень девелопмента, в основе которого лежит концепция минимализма. Архитектурный облик жилого комплекса отразит лучший опыт застройщика. Композиция, фасады, планировки, организация уличного пространства — всё опирается на проверенные и беспроигрышные решения малоэтажного строительства. Авторская архитектура, насыщенная инфраструктура, уникальные форматы квартир, комфорт и ощущение загородной жизни в городском пространстве — все атрибуты современной жизни были учтены при проектировании.
Важно отметить, низкая плотность и малоэтажный характер застройки сформирует чувство гармонии и откроет горизонты. «Пушкино» — это чистый воздух, чарующий закат, который не заслоняют собой многоэтажные дома, все краски природы — за окном жителей.
Забота и комфорт
Проекты «Партнера» отличаются продуманностью каждого метра пространства с учетом требований эргономичности и безопасности. А потому, дворы здесь создаются в концепции «без машин». Благодаря такому решению дети могут играть во дворе, а их родители будут спокойны. Поскольку дороги и парковки расположены за жилым периметром домов, жители «Пушкино» смогут наслаждаться пешими и велопрогулками по живописным маршрутам бульвара внутри комплекса.
Немаловажная роль в комплексе отведена поддержанию тренда на здоровый образ жизни: предусмотрены разнообразные детские и спортивные площадки, велодорожки, зоны активного и тихого отдыха.
Отдых и спокойствие
Отметим, что комплекс «Пушкино» — это готовое решение для жизни. Будет обустроена вся необходимая инфраструктура, за развлечениями или прогулками не придется уезжать за пределы проекта. Здесь появится общественный центр, где расположатся семейный ресторан и банный комплекс, а также магазины, фитнес-зал, аптека и прочие коммерческие объекты, которые делают жизнь комфортнее.
«Наши жилые комплексы отличаются тем, что мы строим все в шаговой доступности и всегда рядом с зеленой зоной. Получается особый симбиоз природы, современной архитектуры, соразмерной человеку, и разнообразной инфраструктуры. Есть всё — от парков и бульваров до образовательных учреждений и общественных центров с рестораном и банным комплексом», — подчеркнула директор по маркетингу холдинга «Партнер» Юлия Шамшурина.
Новый жилой комплекс «Пушкино» возводят в южной части Пушкинского сельского поселения, в 8 километрах от центра города. Добраться до сердца Омска можно за 15 минут на автомобиле или за 45 минут на общественном транспорте.
Всего планируется построить три жилых квартала. Первый — 4-этажные дома стандарт-класса с чистовой отделкой. Второй — дома переменной этажности от 4 до 7 этажей. Третий — дома комфорт-класса с черновой отделкой и подземной парковкой. ЖК «Пушкино» рассчитан на 10 тысяч человек, которые будут жить в небывалом комфорте!
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Подробная информация о проекте «Пушкино» — на сайте.
Застройщик АО «СЗ „Партнер-Строй“», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г.