Омичам хотят раздать бесплатные поездки за голосование на выборах президента

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
На сайте городской администрации накануне опубликовали проект решения Омского горсовета об установлении льготы по оплате проезда в муниципальном пассажирском транспорте. Согласно предложению, талоны на поездки собираются вручить тем, кто примет участие в выборах президента России.
Выдавать талоны на бесплатные разовые поездки в общественном транспорте намерены на избирательных участках. Для омичей с 18 до 24 лет предусмотрено по 8 талонов, а для тех, кто старше 24-х — по 6 талонов. Оплачивать эти поездки будет городской бюджет.
Напомним, что выборы президента состоятся 15–17 марта 2024 года. Среди кандидатов — действующий президент Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов и представитель «Новых людей» Владислав Даванков.