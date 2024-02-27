Омичам хотят раздать бесплатные поездки за голосование на выборах президента

Выдавать талоны на бесплатные разовые поездки в общественном транспорте намерены на избирательных участках. Для омичей с 18 до 24 лет предусмотрено по 8 талонов, а для тех, кто старше 24-х — по 6 талонов. Оплачивать эти поездки будет городской бюджет.