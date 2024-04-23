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Апрель
Ферма «Омский страус» вновь начнет работу после зимнего перерыва
23 апреля, 03:19
Март
На выборах президента в Омске выступит народный артист России Стас Михайлов
6 марта, 05:17
Февраль
Омичам хотят раздать бесплатные поездки за голосование на выборах президента
27 февраля, 04:50
Январь
Достаем коньки. Омичей пригласили на «Рождественские катания»
В рамках акции «Рождественские катания» выход на лед стадионов «Юность», «Энергия» и ледовой арены им. Леонида Киселева бесплатен.
7 января, 06:15
Декабрь 2023
Зимние радости. В омском парке откроют три ледяные горки
Покататься на них можно бесплатно. Время работы — с 11:00 до 21:00.
11 декабря 2023, 02:40

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