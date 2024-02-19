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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 06:14

До омских избирателей приходится добираться на лошадях и собаках

На лошадях и собаках. Стало известно, насколько сложен путь до омских избирателей

19 февраля 2024, 06:12
Фото: избирательная комиссия Омской области

До омских избирателей приходится добираться на лошадях и собаках

Члены участковых комиссий используют различные средства передвижения, чтобы рассказать местным жителям о выборах президента.

В Омской области начали ходить по домам и рассказывать о предстоящих выборах президента России. Для этого члены участковых комиссий используют различные средства, чтобы добраться до избирателей.

Конечно, из-за мошенников кто-то может не доверять обходчикам, однако их легко узнать по нескольким признакам. В пресс-службе регионального избиркома сообщили, что у них есть фирменный значок, брендированный бейдж с сумкой и мобильное приложение «ИнформУИК».

Обходчики достаточно изобретательны. Для того чтобы добраться до некоторых населенных пунктов в снежную сибирскую зиму, они ездят не только на машинах, но и на снегоходах, берут в помощники стаю собак и отправляются в поездку на лошадях.

Фото: избирательная комиссия Омской области

Важный момент: члены участковых комиссий не заходят в квартиру и не заставляют голосовать за определенного человека. У избирателей также не просят паспорт. Разумеется, если кто-то из жителей захочет подать заявление в комиссию, то он будет нужен, а при обходе домов в преддверии выборов — нет.

К слову, некоторые обходчики могут и помочь. Так, один из представителей УИКа Саргатского района захотела убрать снег у дома ветерана.

Напомним, что выборы будут проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Поквартирный и подомовой обходы будут организовывать в период с 17 февраля по 7 марта.

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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Выборы президента#Выборы президента РФ#Избирательная комиссия#Новости#Алина Ясинская
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