На лошадях и собаках. Стало известно, насколько сложен путь до омских избирателей

Важный момент: члены участковых комиссий не заходят в квартиру и не заставляют голосовать за определенного человека. У избирателей также не просят паспорт. Разумеется, если кто-то из жителей захочет подать заявление в комиссию, то он будет нужен, а при обходе домов в преддверии выборов — нет.