Средь бела дня. В Омске задержали грабителя, стащившего деньги у пенсионерки в ТЦ

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В пресс-службе Управления МВД по Омской области рассказали о задержании грабителя в торговом комплексе на улице Жуковского: мужчина заметил, как потерпевшая расплачивалась крупными купюрами и решился на преступление.
По данным сотрудников ведомства, пострадавшая 69-летняя пенсионерка сняла деньги в одном из банкоматов в торговом комплексе и отправилась за покупками. Пока женщина выбирала, что купить, к ней подошел злоумышленник и постарался незаметно вытащить деньги из кармана — женщина это заметила и схватила его за руку, однако злоумышленник вырывался и сбежал с деньгами.
Сотрудники полиции, после опроса очевидцев и свидетелей, смогли найти и задержать подозреваемого. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Отметим, мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, а также кражу и мошенничество.