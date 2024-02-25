Средь бела дня. В Омске задержали грабителя, стащившего деньги у пенсионерки в ТЦ

По данным сотрудников ведомства, пострадавшая 69-летняя пенсионерка сняла деньги в одном из банкоматов в торговом комплексе и отправилась за покупками. Пока женщина выбирала, что купить, к ней подошел злоумышленник и постарался незаметно вытащить деньги из кармана — женщина это заметила и схватила его за руку, однако злоумышленник вырывался и сбежал с деньгами.