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Updated Сегодня, 07:14

иллюстрация

Средь бела дня. В Омске задержали грабителя, стащившего деньги у пенсионерки в ТЦ

25 февраля 2024, 07:11
Фото: 1MI
иллюстрация

Омича, ограбившего пенсионерку в одном из ТЦ, задержали

Мужчину заметили при попытке вытащить деньги прямо из кармана куртки и поймали за руку, но ему удалось ненадолго скрыться.

В пресс-службе Управления МВД по Омской области рассказали о задержании грабителя в торговом комплексе на улице Жуковского: мужчина заметил, как потерпевшая расплачивалась крупными купюрами и решился на преступление.

По данным сотрудников ведомства, пострадавшая 69-летняя пенсионерка сняла деньги в одном из банкоматов в торговом комплексе и отправилась за покупками. Пока женщина выбирала, что купить, к ней подошел злоумышленник и постарался незаметно вытащить деньги из кармана — женщина это заметила и схватила его за руку, однако злоумышленник вырывался и сбежал с деньгами.

Сотрудники полиции, после опроса очевидцев и свидетелей, смогли найти и задержать подозреваемого. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Отметим, мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, а также кражу и мошенничество.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Уголовное дело#Пенсионерка#Торговый комплекс#Грабитель#Илья Скобин
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