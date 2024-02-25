«АРТ Бассейн». Губернатор Омской области открыл новый спорткомплекс на Московке

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
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Updated Сегодня, 14:21
Сегодня, 25 февраля, состоялось торжественное открытие и приемка комплекса «АРТ Бассейн», построенного в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни».
Открытие нового спорткомплекса, как и в других регионах России, приурочено к Дню Спорта, который сегодня отмечается на международной выставке «Россия» — именно там сегодня находились первые лица страны, поучаствовавшие в приемке нового бассейна: Дмитрий Чернышенко — Зампред Правительства РФ, федеральный Министр спорта Олег Матыцин и Игорь Левитин — Помощник президента России.
Сообщается, что объект был построен по концессионной модели и обошелся в 700 млн рублей, из них 200 — средства инвестора-концессионера, которому и предстоит содержать и эксплуатировать объект. При этом, 4 дорожки бассейна передаются в пользование омским спортшколам на время занятий.
Кроме того, сообщается, что принятый в эксплуатацию комплекс — только первая очередь проекта компании «АртРемСтрой»: в дальнейшем предполагается дополнить уже открытый комплекс бассейном под открытым небом, соляной пещерой и баней. Как отметил Карен Мартоян, руководитель «АртРемСтроя», открытие второй очереди ожидается через год.
Напомним, «АртРемСтрой» год назад обращался за разрешением на снос 209 деревьев и 140 квадратных метров зеленой поросли в микрорайоне «Московка-2».