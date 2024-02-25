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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Фото бассейна

«АРТ Бассейн». Губернатор Омской области открыл новый спорткомплекс на Московке

25 февраля 2024, 14:17
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
Фото бассейна

Виталий Хоценко открыл спорткомплекс «АРТ Бассейн»

Здание нового всесезонного бассейна-спорткомплекса сегодня открыли на Сибирском проспекте, 57. В распоряжении омичей: два бассейна, тренажерный зал, массажный кабинет и даже хаммам.

Сегодня, 25 февраля, состоялось торжественное открытие и приемка комплекса «АРТ Бассейн», построенного в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни».

Открытие нового спорткомплекса, как и в других регионах России, приурочено к Дню Спорта, который сегодня отмечается на международной выставке «Россия» — именно там сегодня находились первые лица страны, поучаствовавшие в приемке нового бассейна: Дмитрий Чернышенко — Зампред Правительства РФ, федеральный Министр спорта Олег Матыцин и Игорь Левитин — Помощник президента России.

Сообщается, что объект был построен по концессионной модели и обошелся в 700 млн рублей, из них 200 — средства инвестора-концессионера, которому и предстоит содержать и эксплуатировать объект. При этом, 4 дорожки бассейна передаются в пользование омским спортшколам на время занятий.

Фотографии церемонии приемки и открытияФотографии церемонии приемки и открытия
Фотографии церемонии приемки и открытияФотографии церемонии приемки и открытия
Фотографии церемонии приемки и открытияФотографии церемонии приемки и открытия
Фотографии церемонии приемки и открытияФотографии церемонии приемки и открытия
Фотографии церемонии приемки и открытияФотографии церемонии приемки и открытия
Фотографии церемонии приемки и открытия
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Кроме того, сообщается, что принятый в эксплуатацию комплекс — только первая очередь проекта компании «АртРемСтрой»: в дальнейшем предполагается дополнить уже открытый комплекс бассейном под открытым небом, соляной пещерой и баней. Как отметил Карен Мартоян, руководитель «АртРемСтроя», открытие второй очереди ожидается через год.

Напомним, «АртРемСтрой» год назад обращался за разрешением на снос 209 деревьев и 140 квадратных метров зеленой поросли в микрорайоне «Московка-2».

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