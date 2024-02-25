«АРТ Бассейн». Губернатор Омской области открыл новый спорткомплекс на Московке

Сообщается, что объект был построен по концессионной модели и обошелся в 700 млн рублей, из них 200 — средства инвестора-концессионера, которому и предстоит содержать и эксплуатировать объект. При этом, 4 дорожки бассейна передаются в пользование омским спортшколам на время занятий.