«Чудом остался жив». Омские спасатели вынесли из горящих руин сторожевого пса

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В официальном канале Главного управления МЧС по Омской области рассказали о необычной истории спасения, случившейся в деревне Вперед (Омский район). Как сообщается, пожар начался в одной из дворовых построек, а к моменту приезда экипажей пожарной службы огонь уже охватил почти все подворье и грозил испепелить жилой дом — кровля с одной стороны дома уже горела.
Как сообщил один из спасателей, главной задачей сотрудников МЧС была защита жилого дома от огня — поврежденную крышу еще можно было починить, в отличие от обвалившейся пристройки: под ее завалами и удалось отыскать пса на привязи. По словам пожарного, отыскавшего собаку, «лохматый чудом остался жив» — пес не попал под обрушившиеся балки потолочных перекрытий.
Удачливого «лохматого» передали в руки хозяев, а пожар, бушевавший на 207 «квадратах», удалось остановить усилиями 18 спасателей и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.