«Чудом остался жив». Омские спасатели вынесли из горящих руин сторожевого пса

В официальном канале Главного управления МЧС по Омской области рассказали о необычной истории спасения, случившейся в деревне Вперед (Омский район). Как сообщается, пожар начался в одной из дворовых построек, а к моменту приезда экипажей пожарной службы огонь уже охватил почти все подворье и грозил испепелить жилой дом — кровля с одной стороны дома уже горела.