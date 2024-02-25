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Updated Сегодня, 08:25

иллюстрация

«Чудом остался жив». Омские спасатели вынесли из горящих руин сторожевого пса

25 февраля 2024, 08:23
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области спасатели вытащили из огня сторожевого пса

Вспыхнули строения на одном из подворий деревни Вперед Омского района.

В официальном канале Главного управления МЧС по Омской области рассказали о необычной истории спасения, случившейся в деревне Вперед (Омский район). Как сообщается, пожар начался в одной из дворовых построек, а к моменту приезда экипажей пожарной службы огонь уже охватил почти все подворье и грозил испепелить жилой дом — кровля с одной стороны дома уже горела.

Как сообщил один из спасателей, главной задачей сотрудников МЧС была защита жилого дома от огня — поврежденную крышу еще можно было починить, в отличие от обвалившейся пристройки: под ее завалами и удалось отыскать пса на привязи. По словам пожарного, отыскавшего собаку, «лохматый чудом остался жив» — пес не попал под обрушившиеся балки потолочных перекрытий.

Фото с пожараФото с пожара
Спасенный сторожевой песСпасенный сторожевой пес
Фото с пожара
Фото: Официальный канал Главного управления МЧС России по Омской области

Удачливого «лохматого» передали в руки хозяев, а пожар, бушевавший на 207 «квадратах», удалось остановить усилиями 18 спасателей и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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#Происшествия#Омск#МЧС#Новости#Собака#Спасатели#Крыша#Илья Скобин#Деревня Вперед#Постройки
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