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АртРемСтрой

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Октябрь
18 этажей и 157 квартир. В Омске на Левом берегу начали строить высотный дом
9 октября, 02:55
Август
Снесли до фундамента. Долгострой на Левом берегу в Омске демонтировали
21 августа, 02:53
Июль
На финишной прямой. Омичам показали, как сносят проблемный дом на 70 лет Октября
1 июля, 09:44
Июнь
Проект готов. Новый дом вместо долгостроя на Поворотной хотят возвести за 5 месяцев
4 июня, 04:58
Февраль
Уцелевший в огне, новый бассейн и наглый грабеж. Омск в воскресенье
25 февраля, 14:51

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